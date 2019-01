Edgar Vásquez Vela: “Este año entrarán en vigencia dos acuerdos comerciales”

Hoy las exportaciones del Perú se destinan a más de 160 países; sin embargo, el Mincetur tiene previsto que este año tanto la India como Australia se sumen a los destinos de nuestros envíos.

¿Cómo cerraron las exportaciones en el 2018 y cuáles son las expectativas para este año?

El 2018 se cerró con récord de exportaciones, ya que se superaron los US$ 48 mil millones. Hemos logrado superar el récord del 2012 porque las exportaciones no tradicionales superaron los US$ 13 mil millones con un crecimiento positivo homogéneo en sectores, no solamente la agroindustria sino el sector textil-confecciones, la pesquería no tradicional, la siderometalurgia, sector químico, metalmecánico. Para el 2019 esperamos que las exportaciones crezcan alrededor de 10% con lo que superaremos los US$ 52 mil millones, es decir, lograremos un nuevo récord. Cuando la economía global crece por encima de 3,4%, las exportaciones peruanas se aceleran, pero si es por debajo se desaceleran. El año pasado se esperaba que la economía crezca 3,9%, pero por diversos eventos, sobre todo lo que ocurrió entre China y EEUU, se desaceleraron. Hay buenas señales en los últimos días por las conversaciones entre China y EEUU, y si se logra resolver tal vez la economía global podría crecer más e incidiría en las exportaciones peruanas.

Entonces, ¿la guerra comercial sí impactó en las exportaciones peruanas?

Sí. Todo es cuestión de tiempos. Si se siguiera extendiendo el impacto sería mayor porque son dos de las economías más grandes del mundo y además son nuestros principales socios comerciales. El impacto ha sido por el lado de los minerales y el cobre, y el resto de sectores no ha sufrido, se han observado tasas de crecimiento espectaculares. En algunos casos hay sectores que crecieron hasta noviembre por encima del 20%. En conjunto, las exportaciones no tradicionales han crecido hasta noviembre casi 15%, el impacto ha estado concentrado sobre todo en las exportaciones de cobre debido no a volúmenes sino a precio y porque China es el mayor comprador mundial de cobre. Con esta guerra comercial, tanto los indicadores de bolsa como de compra futuros, entre otros de la economía china, generaron que la economía sí se desacelere un poco. Lo que no ha ocurrido en el comercio no tradicional porque la economía norteamericana creció por encima de lo esperado y, a nivel de países, EEUU es el principal destino de las exportaciones no tradicionales, lo que ha impulsado su crecimiento, que además se dirigen a otros lugares del mundo como Europa, América Latina, Asia. Los destinos están diversificados para el Perú.

¿Están estudiando nuevos mercados para las exportaciones?

Las exportaciones peruanas se destinan a más de 160 países , es decir, están bien expandidas. Lo que quisiéramos este año es tratar de extender los casos de éxito que hemos tenido en el sector agroindustrial a los sectores industriales, no solo alimentos procesados del agro y la pesca sino también impulsar los productos con potencial del sector químico y plástico, sector metalmecánico y en el sector textil-confecciones, entre otros, que el 2018 tuvieron un crecimiento importante pero que tienen mucho potencial. Muy pocos en el Perú saben que nosotros exportamos vidrio de seguridad para vehículos de las mejores marcas en el mundo, proveemos alimentos procesados, tenemos empresas que compiten para perforadoras mineras con las mayores del mundo, entre otros, más allá del sector textil y confecciones. Quisiéramos este año replicar los casos de éxito y poder hacer también que la población peruana vea que su industria tiene potencial de exportación y que puede cubrir y atender diversos mercados que siempre ha sido parte de la crítica que se ha tenido respecto a la integración global del Perú que se está aprovechando por la agroindustria y no tanto por los otros sectores y queremos apuntalar eso.

¿Qué nuevos tratados de libre comercio (TLC) se cerrarían este año?

Tenemos previstas dos rondas más, la cuarta y la quinta en marzo y junio con la India, en la última ronda en diciembre hemos recibido un mensaje de interés renovado con la India incluso con intención de hacer un esfuerzo adicional para culminar la negociación, lo cual es importante. También se está trabajando en la ratificación y puesta en vigencia del tratado de libre comercio con Australia y el acuerdo CPTPP, que el 30 de diciembre ya entró en vigencia para 6 de ellos, y desde ayer entró en vigencia para Vietnam, entonces solo faltamos Perú, Chile, Malasia y Brunéi, y una vez que se culmine de debe notificar al depositario que es Nueva Zelanda y desde ahí correrían 60 días para la puesta en vigencia. Esperamos hacerlo dentro del primer trimestre de este año de tal manera que podamos notificar al depositario y correr los 60 días para la puesta en vigencia. Se espera que sea antes de medio año. Son dos acuerdos que están para entrar en vigencia y estamos en negociaciones la India y la Alianza del Pacífico con países candidatos.

Turismo en crecimiento

Respecto al sector turismo, ¿cómo cerró el año pasado y qué metas se tienen para este 2019?

En el 2018 se tuvo un crecimiento importante en el sector turismo, superamos los 4 millones 400 mil turistas de turismo receptivo, es decir, extranjeros que visitaron el Perú, lo cual es una cifra récord del sector. Es interesante en función del potencial que tiene el Perú. Para este 2019 esperamos una tasa de crecimiento que supere los 4 millones 400 mil turistas que, a la luz del potencial que tiene el Perú, si bien es una cifra positiva, creemos en el Mincetur que no es suficiente. Debemos trabajar en diversos aspectos para potenciar el turismo como en el lado de la conectividad. Ya en el 2018 se abrieron nuevas rutas nacionales e internacionales, tenemos un nuevo hub internacional en el Cusco que ya recibe rutas desde Bolivia, Argentina, Chile, y queremos seguir expandiendo. Queremos hacer lo propio con Iquitos. Este 2019 se están abriendo nuevas rutas, habrá primer vuelo entre Santiago y Arequipa, entre Lima y Jamaica. Estamos buscando continuar en la conectividad pero asociado a ello va con infraestructura porque de nada sirve generar el interés de las aerolíneas si no pueden llegar por falta de espacio. Es importante que este año se empiecen las obras. También potenciar distintos aeropuertos regionales y la construcción del aeropuerto en Chinchero, Cusco. Tenemos conectividad, infraestructura, y debemos sumarle calidad.