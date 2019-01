Estas serán las economías más grandes del mundo en el 2030

Un estudio del banco multinacional Standard Chartered reveló cuáles serán las economías más grandes del mundo al 2030. Dicho listado incluye algunas sorpresas.

La estimación que realiza el banco considera PBI nominal, que incluye la inflación del país, y considera el poder adquisitivo de las personas.

China ocupa el primer lugar en el informe. Su ascenso como la primera economía mundial sería en el 2020 con un tamaño de la economía que llegará a los US$ 64,2 billones.

"Nuestros pronósticos de crecimiento a largo plazo se basan en un principio clave: la porción del PBI mundial de los países debería eventualmente converger con la cantidad de población", señala el informe.

En segundo lugar se encuentra India, con un tamaño de la economía de US$ 46,3 billones. Entre las razones, los economistas destacan que India es el país con la mayor cantidad de jóvenes en el mundo, mientras que el resto de los países están duramente afectados por su envejecimiento poblacional.

Completan el listado Estados Unidos (US$ 31 billones), Indonesia (US$ 10 billones) y Turquía (US$ 9,1 billones).

Brasil es el sexto lugar en la lista y el único latinoamericano entre las primeras posiciones: tendrá un PBI estimado en US$ 8,6 billones.