BCR acuñará 305 millones de monedas del año 2019 [FOTOS]

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que acuñarán 305 millones de monedas de las diversas denominaciones, correspondientes al año 2019, sumándose

De este total, según explicó Abraham de la Melena, funcionario del BCR, unos 140 millones corresponden a la moneda de 0.10 céntimos, que es la que más circula en el territorio peruano.

En el caso de las monedas de 5 soles se acuñarán 11 millones de unidades y las de 0,20 céntimos unos 29 millones de unidades. Mientras que las de 1 sol, serán 75 millones y las de 0.50 céntimos, 35 millones.

Las nuevas monedas entrarán en circulación en el mercado peruano en los próximos días, manteniendo su mismo diseño y color.

La única moneda que no se acuñará este año es la de 0.05 céntimos, dado que ya no se acepta como medio de pago y pronto saldrá del mercado, aunque todavía no ha perdido su valor y se puede canjear por su equivalente a 0.10 céntimos en cualquier entidad bancaria.

Nuevos diseños

Asimismo, el funcionario del BCR informó a La República, que de los 75 millones de unidades de monedas de 1 sol, unos 30 millones pertenecerán a la serie de Fauna Silvestre Amenazada en el Perú, de las cuales faltan tres nuevos diseños para completar la colección.

Aunque no adelantó de qué especies se trataban, indicó que se lanzarán al mercado en el transcurso de este año, para luego crear nuevos diseños alusivos al Bicentenario de nuestro país.