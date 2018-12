Normas que entrarán en vigencia desde el 1 de enero del 2019

1. UIT subirá de S/ 4.150 a S/ 4.200 en el 2019

A través de un Decreto Supremo, el Ejecutivo decidió incrementar el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de S/ 4.150 (2018) a S/ 4.200 para el año 2019.

Este cambio tendrá un impacto en las personas, por un lado, pero también para las empresas. En el caso de las personas, se elevará el umbral para el pago de Impuesto a la Renta para personas. Así, los trabajadores de cuarta y quinta categoría que ganen menos de S/ 29.400 al año o S/ 2.100 al mes no pagarán impuestos.

En el caso de las empresas o personas jurídicas, el incremento de la UIT significará un mayor pago de tasas, procedimientos administrativos, así como sanciones de organismos como Osiptel, Indecopi, Osinergmin, Sunat. De igual forma con el pago de permisos y concesiones mineras.

2. Deducción del Impuesto a la Renta

En noviembre pasado, el Ejecutivo amplió la lista de servicios profesionales que los trabajadores podrán deducir de su pago de Impuesto a la Renta en el año 2019.

Desde ahora será posible deducir el IGV de los servicios prestados por restaurantes, bares, cantinas y hoteles. Para ello será importante que las personas reclamen sus comprobantes de pago electrónicos.

Además, inicialmente solo era posible deducir el 30% de 13 servicios profesionales u oficios. Sin embargo, la nueva norma permitirá que todas las profesiones u oficios puedan ser deducibles.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el objetivo es que a futuro todos los bienes y servicios adquiridos sean deducibles.

3. Casinos empezarán a pagar ISC

En mayo del 2018, bajo la gestión de David Tuesta como ministro de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo decidió gravar a los juegos de azar, casinos y máquinas tragamonedas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Este impuesto especial busca desincentivar los juegos de azar en la ciudadanía por su efecto perjudicial en la salud, pero también busca generar una recaudación aproximada de S/ 250 millones.

Durante diciembre pasado, la Comisión de Constitución del Congreso propuso eliminar este impuesto amparándose bajo el argumento de la constitucionalidad. Según el congresista Miguel Torres, la imposición del ISC a los casinos es inconstitucional puesto que estos ya cuentan con el impuesto al juego, un impuesto especial también creado para dichas industrias.

De inmediato, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el presidente Martín Vizcarra, se opusieron a la medida.

"Ahora que lo elevamos (el ISC a los casinos) y lo hicimos de carácter oficial, el Congreso a través de la opinión de la comisión correspondiente ha votado a favor de derogar esta norma. Esperamos que el Congreso pueda corregir", dijo el mandatario.

Incluso, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se opuso a la iniciativa. Tras ello, el congresista Miguel Torres presentó un nuevo proyecto de ley para elevar el impuesto al juego de 12% a 14%.

4. Se extendieron beneficios tributarios

En una de sus últimas sesiones, el pleno del Congreso de la República aprobó la extensión de los beneficios, exoneraciones tributarias y devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la exploración minera y de hidrocarburos durante todo el año 2019.

También se extendió la exoneración de IGV por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras, entre otros.

Sin embargo, el Congreso sí decidió eliminar el reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas en la región Loreto, creado en 1998, para la importación de bienes que se destinen para el consumo. Este reintegro tributario será sustituido por la creación de un fideicomiso al que el Ejecutivo destinará fondos para inversión pública en la región.

5. SBS iniciará registro de cooperativas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió el encargo del Congreso, durante el 2018, para supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac), las cuales ascienden a cerca de 671 y no son reguladas por el Estado.

Por ello, la SBS emitió el reglamento de la ley en diciembre pasado e iniciará el registro de cooperativas desde el 1 de enero del 2019. El registro es obligatorio y solo será hasta el 31 de marzo del 2019.

"Este primer reglamento busca la obligatoriedad del registro, las que no lo hagan no podrán operar o se transformarán en otro tipo de cooperativas, pero no podrán captar ahorro de sus socios y tendrán que ir devolviendo esos depósitos", dijo Óscar Basso, superintendente de cooperativas de la SBS.