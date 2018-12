Refinería de Talara tendrá utilidad neta anual de US$ 228 millones

Petroperú informó que, de acuerdo a los modelos económicos desarrollados, los mismos que han sido revisados por empresas auditoras de reconocido prestigio, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es un proyecto rentable, en el marco de este tipo de proyectos (energía).

En su evaluación económica, Petroperú estimó que la utilidad neta promedio anual del PMRT es de US$ 228 millones, la Tasa Interna de Retorno nominal de de 8,8%, el flujo de caja promedio anual de US$ 356 millones a partir del inicio de operaciones y el pay back del orden de 20 años.

Respecto al financiamiento del único megaproyecto energético en marcha de iniciativa estatal, Petroperú señaló que considera un nivel de endeudamiento de US$ 4.000 millones aproximadamente y que el flujo de caja de la empresa permite cumplir con el servicio de la deuda, siendo el saldo final de caja promedio de US$ 1.100 millones en los primeros 15 años. “Este endeudamiento lo asume Petroperú con el respaldo de su propio patrimonio”, subrayó.

El monto de inversión en la infraestructura del PMRT fue analizado en el 2017 por la empresa especializada Arthur D. Little, concluyendo que se encuentra dentro del rango razonable para un proyecto de similar capacidad de destilación y conversión. La estimación realizada en 2017 fue de US$ 5.400 millones y actualmente el monto es de US$ 4.999 millones, debido a que éste último ha sido calculado con los precios finales luego de la adjudicación de las unidades auxiliares y trabajos complementarios (a enero de 2018); lo que incluye menores costos financieros que los estimados inicialmente.

Se debe recordar que el alcance del PMRT está alineado a la desulfurización de los combustibles, pero además a generar rentabilidad incorporando procesos de mejora de octanaje de gasolinas (Unidad de Reformación Catalítica) y de conversión profunda de combustibles residuales (Unidad de Flexicoking); y, sobre todo, se consideran los más altos estándares mundiales de calidad de combustibles EURO VI. La construcción de la nueva refinería no se limita a la desulfurización sino que implica reemplazar la actual planta –de 3 unidades de proceso– por otra con 16 unidades de proceso y, adicionalmente, 5 unidades auxiliares.

En ese sentido, Petroperú destacó que el PMRT producirá importantes beneficios al país, entre los que se pueden mencionar la mejora de la balanza comercial en un monto aproximado equivalente a 2 puntos del PBI nacional; asimismo, permitirá la sostenibilidad del negocio. También se destacan las mejoras en la salud y el ambiente al reducir la frecuencia de enfermedades respiratorias; la reducción de los riesgos de desabastecimiento y la posibilidad de refinar crudos pesados de la Amazonía peruana.