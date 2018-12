El Congreso aprobó continuidad de Agrobanco Cooperativas de Ahorro y Crédito tendrán tres meses para registrarse ante la SBS

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que fortalece el Banco Agropecuario (Agrobanco) y establece facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios. Así, dejó atrás la propuesta del Ejecutivo de crear Mi Agro.

La nueva ley también establece la creación de un fondo para la inclusión financiera del pequeño productor agropecuario, que estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y tendrá un monto inicial de S/ 100 millones, a los cuales se le podrán agregar donaciones y transferencias.

El titular del Minagri, Gustavo Mostajo, indicó que el fondo servirá para subsidiar y reducir las tasas de interés de los créditos para los pequeños productos agropecuarios.Indicó que “será posible realizar préstamos a las asociaciones de productores a través de las cooperativas u organizaciones que existen”, resaltó.❧

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) deberán registrarse de manera obligatoria ante la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) si quieren seguir operando el próximo año, caso contrario, serían cerradas.

Así lo dispone el reglamento sobre el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la SBS, publicado ayer, el cual precisa que la vigencia para dicho registro será desde el 1º de enero hasta el 31 de marzo del 2019.

En ese sentido, el superintendente Adjunto de Cooperativas de la SBS, Óscar Basso, señaló que "dichas entidades que no se registren no podrán continuar operando como tal, y tendrán que transformarse en otro tipo de cooperativas dejando de captar depósito de ahorro de sus socios. En el caso de que no lo hagan, serán tratadas como informales y tendrán que cerrar", indicó Basso.

NUEVOS PRODUCTOS

Una vez registrada una cooperativa, la SBS tendrá un plazo no mayor a 30 días para aprobar la inscripción. Tras ello, la entidad financiera podrá tener la posibilidad de ofrecer a sus socios nuevos productos.

"Podrán captar CTS, otorgar créditos del Fondo Mivivienda, bono del Buen Pagador, así como hacer uso del 25% del fondo de pensiones del sistema privado para financiamientos hipotecarios", señaló.

Agregó que habrá otros productos que requerirán autorización previa, como la entrega de tarjetas de crédito o débito.

Es importante señalar que la reglamentación que establece dicho procedimiento operativo de uso de hasta el 25% del fondo de pensiones acumulado por los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tiene previsto publicarse antes del 31 de diciembre, junto con otros siete reglamentos más.

"Se tiene previsto también la publicación del reglamento de regímenes especiales y de la liquidación, así como el del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo, para proteger los depósitos de los socios ante una posible liquidación de la cooperativa. Pero en marzo tendremos publicado los niveles de monto de cobertura y costos", precisó el funcionario de la SBS.

Asimismo, se publicarán los reglamentos sobre los manuales de Contabilidad de las Coopac, el reglamento en materia de prevención de lavado de activos, así como el reglamento de los patrimonios autónomos de seguro.❧