Reforma laboral: Este 9 de enero se debaten modificaciones en Consejo Nacional de Trabajo

La República inició el debate por la reforma laboral que prepara el Ejecutivo con diversos expertos del sector. En el set de RTV estuvieron el laboralista Ricardo Herrera, el economista Miguel Jaramillo Franco, el laboralista Javier Mujica y Gustavo Minaya, representante de la CGTP.

Ricardo Herrera, laboralista del Estudio Muñiz, consideró que el acuerdo para reducir costos laborales entre empleadores y trabajadores puede darse en el ámbito de las capacitaciones, pues considera que no se logrará un acuerdo entre ambos sectores.

"El debate debería centrarse no tanto en los costos laborales tradicionales, porque no creo que se llegue a un acuerdo en los tres meses que va a discutirse adecuadamente en el Consejo Nacional del Trabajo, sino en los costos que no afectan derechos laborales pero que sí sobrecargan los costos de las empresas. Ahí creo que está la posibilidad del acuerdo", dijo Herrera.

Debate se realizará en el CNT

Por su parte, Gustavo Minaya, representante de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), reafirmó el compromiso del gremio para iniciar el debate de la reforma laboral en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) desde este 9 de enero junto al sector empresarial.

"Esto no debe pasar por quitarle derechos a los ciudadanos. Un país que está tratando de ingresar a la OCDE no puede pretender ingresar quitando derechos básicos a los trabajadores como el derecho a percibir beneficios. Por eso es que la CGTP. Ese debate en el Consejo Nacional del Trabajo empieza el 9 de enero", indicó.

De igual forma, el laboralista Javier Mujica consideró que el debate no debe pasar por un recorte de derechos laborales, sino por buscar mecanismos que eleven la productividad de los trabajadores.

" Las políticas nacionales de empleo definen 6 objetivos y no parten del presupuesto del diagnóstico de que el obstáculo para revertir la informalidad son los sobrecostos laborales. Parten de la idea de que nuestra problemática principal es la baja productividad que predomina en ese sector", sostuvo Mujica.

La pequeña empresa

Miguel Jaramillo, investigador del Consejo Privado de Competitividad (CPC), sostuvo que se deben buscar mecanismos que ayuden a que la pequeña empresa se convierta en una incubadora de empleo formal. Jaramillo sostuvo que una de las propuestas del CPC busca que las microempresas puedan crecer y convertirse en pequeñas empresa aportando a la formalidad.

"La pequeña empresa creemos que puede ser una gran incubadora de empleo formal. ¿Cómo hacemos para que las microempresas más productivas puedan graduarse a ser pequeñas empresas y ser un entorno de más productividad?. La respuesta no pasa por reducir los costos laborales de los trabajadores, sino por adecuar los costos que enfrentan las pequeñas empresas para operar en un entorno de productividad", indicó.