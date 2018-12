Sindicatos rechazan la posibilidad de reducir las vacaciones

Los sindicatos rechazan la posibilidad de que sus días de descanso sean recortados. El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, no permitirán que se les elimine los derechos alcanzados.

“No es negociable de ninguna manera porque es un derecho adquirido desde hace muchos años porque sería inconstitucional y un atropello a la población a su conjunto”, afirmó.

En este sentido, agregó: “Rebajar el número de días de las vacaciones, no es negociable para nosotros, de ninguna manera lo no vamos a permitir, todo trabajador tiene derecho a un mes de vacaciones. No vamos a permitir siquiera que se plantee en la Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y si lo hace el Ejecutivo, nosotros nos retiramos del CNT de manera definitiva”, sostuvo el dirigente sindical.

Destacó que una propuesta de este tipo “no se puede dar en un gobierno democrático”.

“Esperemos que esto no se convierta en una dictadura, no se le puede quitar derechos a los trabajadores, derechos adquiridos, conquistados, gracias a nuestra lucha. Sería un acto de salvajismo por parte del gobierno”, indicó.