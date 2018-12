Tasa de desempleo juvenil supera cuatro veces a la de adultos

El cuarto informe mensual Perú, ¿y cómo vamos?, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), reveló que la tasa de desempleo juvenil supera cuatro veces a la de los adultos.

El documento detalla que, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del 2004 al 2017, la tasa de desempleo juvenil se ubica en 8,5% frente al 2,1% en el caso de los adultos.

Cabe precisar que en el grupo de jóvenes se ubican personas entre 15 y 29 años de edad y en el grupo de adultos los que están en el rango de 30 a los 65 años.

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros, aseguró que a los jóvenes les cuesta acceder a un puesto formal básicamente por tres razones. Porque no tienen la experiencia laboral necesaria, no están adecuadamente formados o porque su perfil no se adecua a lo que las empresas necesitan.

Asimismo, Cuadros destacó que el desempleo juvenil es uno de los temas centrales de la gestión actual del Ministerio de Trabajo y que se viene trabajando en dos decretos legislativos que ayudarían a mejorar la situación actual.

Uno de ellos es el que determina el fortalecimiento y la mayor accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes (Certijoven), documento gratuito que ayudará a tener en un solo documento toda la información que los jóvenes necesitan para postular a una vacante laboral.

Y la segunda está enfocada en las modalidades formativas laborales para el sector público como un incentivo a la realización de prácticas pre profesionales y profesionales en el Estado.

Finalmente, el viceministro aseguró que la cifra global a fin de año en torno a la generación de empleo será positiva con un crecimiento del 1% a nivel urbano.