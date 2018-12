Referéndum 2018: Otorgan facilidades laborales para que todos puedan votar el domingo

Mediante el Decreto Supremo N° 13-2018-TR, se establecieron múltiples facilidades para que los ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa, así como para los electores, puedan ejercer su derecho al voto en el Referéndum Nacional 2018. Las principales disposiciones de la normativa son las siguientes:

1. Día no laborable compensable para miembros de mesa: Se declaró el 10 de diciembre de 2018 como día no laborable de naturaleza compensable, para los ciudadanos que desempeñen como miembro de mesa durante el Referéndum Nacional 2018, debiendo los empleadores adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo indicado.

Para estos efectos, los trabajadores que se desempeñen como miembros de mesa deberán presentar el Certificado de Participación que otorgue la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a su empleador, al momento en que se reintegran al centro de labores.



2. Facilidades para electores que prestan servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación: Los trabajadores que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, que ejerzan su derecho a voto en el Referéndum Nacional 2018, no laborarán los días viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de diciembre del año en curso.



En el sector privado, por acuerdo de partes, se establecerá la forma de compensación de los días no laborados; a falta de acuerdo, decide el empleador. En el sector público, los titulares de las entidades dispondrán la forma para la compensación de los días no laborados, debiendo garantizar la prestación de servicios de interés general.



3. Tolerancia en la jornada de trabajo. Los trabajadores que presten servicios en el mismo ámbito geográfico donde se encuentre su lugar de votación, cuya jornada de labores coincidan con el día del Referéndum Nacional 2018, tienen derecho a periodos de tolerancia en el ingreso o durante la jornada de trabajo, para ejercer su derecho al voto. Los empleadores dispondrán la forma de recuperación y/o compensación de las horas dejadas de laborar.



4. Derecho a no asistir al centro de trabajo. Los trabajadores que actúen como miembros de mesa y cuyas jornadas de trabajo coincidan con el 9 de diciembre 2018, están facultados para no asistir a su centro de labores, sin perjuicio de lo señalado en el punto 1 del presente informativo. Los empleadores dispondrán la forma de recuperación y/o compensación de las horas dejadas de laborar.