Viceministro no descarta inicio de Tía María

El viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui, estimó que la inversión minera en el país bordeará los US$ 21 000 millones hacia el año del Bicentenario. Este año están en marcha proyectos valorizados en US$ 8 255 mllns. La construcción de Quellaveco en Moquegua significa una inyección de US$ 5 300 mllns; mina Justa en Ica (US$1 600 mllns) y la ampliación de Toromocho en Junín (US$1 355 mllns). Incháustegui sostiene que así como estos proyectos, se irá promoviendo otros para que tengan viabilidad. No descartó que uno de ellos podría ser Tía María en la región Arequipa. Explicó que por ahora se concluye con la evaluación del permiso de concesión del beneficio. Hubo 14 últimas observaciones y estas ya fueron absueltas por la empresa Southern Perú. Sostiene que la Dirección General de Minería lo está evaluando y después dará a conocer el resultado, Aunque tampoco debería dejarse de considerar que este proyecto afronta el rechazo de los pobladores del Valle de Tambo. El conflicto minero dejó varios muertos y heridas que aún no cierran.

En ese sentido, el viceministro sostuvo que para que los proyectos mineros tengan sostenibilidad, deben ser aliados del desarrollo, no solo del entorno, sino del país. Para ello, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), busca ayudarlos a fin de que tengan una buena relación con las comunidades de la zona de influencia. Considera que servirá como un valioso soporte a los comités de gestión de información creados hace poco en algunas regiones y que en otras se irá complementando. También se ha constituido el adelanto de fondo social, cuyo reglamento ya se está definiendo.

Incháustegui anunció esto tras inaugurar el Primer Encuentro Empresarial Moquegua 2018 en el campus de la Universidad Nacional de Moquegua (Unam). El evento, organizado por Produce y Anglo American, tiene por objetivo profundizar y fortalecer las relaciones comerciales con las empresas locales para que estas puedan ser en el futuro proveedoras de Quellaveco. ♣

Avanza la inversión

Para el viceministro Luis Incháustegui, este gobierno construye una visión distinta para contar con una minería más responsable al 2030. En esto, esperan que no solo participe de manera directa el privado y el Estado, sino también la sociedad civil.

Las inversiones en minería se recuperan desde el 2017, cuando reportó un crecimiento de 12.3% tras registrar caídas sucesivas en los años 2016 (-50.8%), 2015 (-11.2%) y 2014 (-8.4%).