Ejecutivo aprobó proyecto para desalojar inquilinos morosos "en semanas"

En diciembre se entregaría al Congreso el proyecto de Ley que permitirá el desalojo notarial de inquilinos morosos. Dicha medida, que acaba de ser aprobada en Consejo de Ministros, permitirá que los dueños de las viviendas recuperen sus inmuebles en "solo semanas".

Así lo informó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, quien señaló que mediante este proyecto las personas que alquilan su propiedad podrán recuperarla de forma inmediata en caso el inquilino incumpla con el pago puntual de las cuotas.

“Esta es una medida trascendental para promover la oferta de alquiler de viviendas. Inclusive avizoramos que en el futuro un inversionista podrá hacer toda una obra para alquilar, para tener una renta que seguramente le rendirá más que una inversión en el banco, pero ya tendrá la seguridad de que podrá recuperarla en el menor tiempo posible. Esta iniciativa sale del Consejo de Ministros e irá al Congreso de la República”, dijo.

De otro lado, el titular de vivienda destacó que “ha subido tremendamente la oferta de bonos de MiVivienda Verde" y que "en el futuro todas las viviendas deben ser ecosostenibles, para comprometer menos al medio ambiente y al mismo tiempo beneficiar a las personas, ya que a traves de ese tipo de proyectos tendrán una cuenta menor de luz y agua”.

Inquilinos morosos ¿Cómo se les desalojará?

Cabe recordar que actualmente existen cientos de procesos para desalojar a los inquilinos morosos ante el Poder Judicial, pero que no avanzan. En ese sentido, este nuevo proyecto de Ley permitirá que "ante el incumplimiento de pago o vencimiento del contrato de alquiler, el propietario podrá ir a un notario y demostrar que quien ocupa el inmueble no ha cumplido. Es fácilmente verificable, pues todo esto debe estar bancarizado. Si hay incumplimiento, basta que se demuestre el estado de cuenta donde no haya el abono y el notario dará fe de ese incumplimiento", explicó el viceministro de vivienda, Jorge Arévalo.

Luego, el caso de desalojo pasará a manos del juez, el cual sólo tendrá que validar la información y confirmar el retiro de los inquilinos deudores.