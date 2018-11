Recaudación de actividad minera cayó por primera vez en 22 meses

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informó que durante el mes de octubre se lograron recaudar S/ 8.433 millones, logrando así un crecimiento de 5,6% respecto del mismo mes del año 2017.

Sin embargo, a pesar del crecimiento existen algunos sectores que no lograron resultados positivos.

Por ejemplo, la recaudación de impuestos a la minería registró su primera tasa negativa desde enero del 2017. Durante el mes de octubre se recaudaron S/ 525.3 millones, lo que representó una caída de -14,62% respecto de octubre del año 2017, cuando se recaudaron S/ 604.1 millones.

Durante este año, la recaudación minera no se ha desempeñado de manera sostenida. Mientras febrero se caracterizó por tener la recaudación minera más baja del año con S/ 497 millones, el mes de abril alcanzó el pico más alto al recaudar S/ 2.483 millones.

Según la estadística de la Sunat, el mes de octubre fue el segundo mes con la recaudación minera más baja en lo que va del año.

causas de la caída

El abogado tributarista Jorge Manini asegura que uno de los factores que habría influido en el mal desempeño de la recaudación minera durante el mes de octubre sería la disputa comercial que vienen protagonizando EEUU y China.

Explicó que la constante fluctuación del precio del cobre y otros minerales incide de forma directa en los ingresos gravados. "Básicamente genera menores utilidades y menores ingresos porque las mineras están controladas y no podemos hablar de una evasión; por eso, la guerra comercial es una de las causas", detalló.

También dijo que la industria minera nacional continúa siendo del mismo tamaño y que mientras no amplíe su capacidad, no podrá elevar su producción. "La baja en los precios generales de los minerales se combate con más producción y con más ventas, pero eso no está ocurriendo en este momento".

Otro aspecto que juega en contra, es que a pesar de los proyectos, algunos están detenidos y otros presentan poco avance. "Los nuevos proyectos mineros no salen o se tardan demasiado y eso afecta porque en tiempo de bajos precios se debe vender más aunque sea por menor precio y, por lo tanto, el país tendría más ingresos, pero los proyectos están estancados", comentó Manini.

El tributarista agregó que un ejemplo de los proyectos que aún no presenta resultados concretos es el de Quellaveco, en Moquegua. El cual fue puesto en marcha por el presidente Martín Vizcarra el pasado 26 de julio. ❧

Canon minero mejoró en 2018