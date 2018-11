Déficit fiscal llegó a 2,2% del PBI a octubre

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a octubre de 2018 fue de 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), mayor en 0,1% con respecto al registrado al mes anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El BCRP anotó que este resultado se explicó por los mayores gastos no financieros del gobierno general que aumentaron de 20,2 a 20,3 % del PBI.

En términos mensuales, en octubre el sector público no financiero registró un déficit económico de S/ 2.544 millones, mayor en S/ 831 millones al déficit del mismo mes de 2017. Ello se explicó por los mayores gastos no financieros del gobierno general (14,2%) de los tres niveles de gobierno. Ello fue atenuado por el aumento de los ingresos corrientes del gobierno general (8,7%), tanto tributario como no tributario.

El BCR destacó que los mayores gastos corrientes del gobierno general se registraron principalmente en los componentes transferencias y remuneraciones, y en menor medida en bienes y servicios; mientras que el aumento del gasto en formación bruta de capital se observó en los tres niveles de gobierno, en particular en los gobiernos locales.