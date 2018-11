Ley de Negociación cumple con mandatos del Tribunal Constitucional

En el 2015 fue el Tribunal Constitucional (TC) el que exhortó al Congreso a legislar la negociación colectiva en el sector público; esto, luego de declarar inconstitucional el artículo 6 del Presupuesto Público que bloquea la posibilidad de tratar incrementos salariales.

Luego, en el 2016, el mismo TC declara inconstitucional artículos de la Ley del Servicio Civil que niegan la negociación para el incremento de remuneraciones en el Estado. En el mismo fallo, el Tribunal reitera al Congreso legislar sobre esta materia en un plazo que no podía ser mayor a un año.

Es así que la ley aprobada por el Congreso cumple –aunque tarde– con mandatos del Tribunal. En consecuencia, cualquier figura de inconstitucionalidad sobre la misma queda descalificada.

Así lo considera el laboralista Javier Mujica. “Todo lo contrario. Esta ley aprobada busca subsanar una situación de violación de la Constitución que se ha materializado a través de prohibiciones a lo largo de los años con la ley anual de presupuesto”, afirmó, y responde así a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Carlos Oliva, quien no descartó presentar una acción de inconstitucionalidad si se llega a aprobar por insistencia.

Luisa Eyzaguirre, quien preside el sindicato de trabajadores de Sedapal, dijo que los estatales esperaban que el presidente Vizcarra se allane a lo resuelto por el Tribunal.

“Bajo el pretexto de que no existen fondos, no se están reconociendo los derechos básicos de los trabajadores amparados no solo en la Constitución, sino también en convenios de la Organización Internacional del Trabajo”, aseveró.

Por ello, para Eyzaguirre, el gobierno de Vizcarra no está mostrando una actitud en defensa de los derechos laborales. “Está demostrando una democracia que no tiene una base social. Para nosotros, el peor empleador ahora es el Estado y todo este marco legal es antitrabajador”, cuestionó Eyzaguirre.

Los trabajadores estatales iniciarán el próximo 22 de noviembre una huelga indefinida para exigir la aprobación de la ley en la materia.

Según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), solo el 13% de las entidades suscriben convenios colectivos como parte de una negociación. Además, según artículos –ahora derogados– de la Ley Servir, los convenios no debieron durar menos de dos años, lo cual no se cumplió (ver infografía).❧

claves