Invierten US$ 200 mil en fábrica de chocolates de la selva central

Una dulce industria está naciendo en el interior del país: se trata de las fábricas chocolateras que están abriéndose paso en las zonas con mayor producción de cacao, como en el caso de la provincia de Chanchamayo, en la región Junín. Esta ciudad es el segundo mayor productor del famoso 'grano de oro' y hace una semana se inauguró allí la primera fábrica de chocolate nativo y orgánico de la selva central.

Fue José Jorge Durand, productor y también dueño de Highland Coffee, quien se percató del potencial del cacao nativo en los valles de Satipo y La Merced. José decidió darle al cacao el valor que merecía.

Así abrió Chocovrae, la fábrica en la cual invirtió US$ 200 mil para convertir los granos de cacao en finos chocolates orgánicos. Estos chocolates cuentan con una gran demanda en el mercado europeo y una caja pequeña puede llegar a costar cientos de dólares.

Nuevas fábricas

Con Chocovrae ya son dos las fábricas de chocolates instaladas en el país, pero no serán las únicas.

Se prevé que en diciembre se abrirá una fábrica en el distrito de Nuevo Progreso, en San Martín. También se preparan las aperturas de más fábricas en Quillabamba, Cusco; Curimaná, en Ucayali; y hasta cuatro proyectos más en el Vraem.

"Se viene una tendencia fuerte del consumo de chocolates peruanos", aseguran Enrique Castañeda y Angela Sarta,representantes de IMSA Perú, una de las pocas empresas que fabrican maquinaria para el cacao en el país.

"Estas fábricas están surgiendo con un modelo de negocio que integra a las asociaciones de productores, empresarios y hasta extranjeros, que en algunos casos ayudan con el financiamiento. Otros lo hacen con apoyo del Procompite (Ministerio de la Producción) o autoridades locales", menciona Sarta.

Los productores y empresarios están realizando altas inversiones que alcanzan hasta los S/ 350 mil en maquinarias. Ellos saben que el cacao peruano está bien cotizado por su calidad y que la inversión realizada podrá recuperarse rápido.

el valor de lo nativo

Sin embargo, Perú no es el único país de la región que desarrolla el cultivo de cacao. El principal competidor es Ecuador, aunque allí se desarrolla el cacao híbrido.

"Y esa es la ventaja de Perú, producimos más la variedad nativa, como la criolla, trinitario, forastero, porcelana y otros, que ofrecen sabores únicos. Cuando se cosecha y se le prueba, pueden tener sabor a guanábana, durazno, cítrico. Por eso es que las chocolaterías la prefieren más", cuenta Raúl Flores, un productor de 60 años que pertenece a la asociación de cacaoteros del distrito de La Alianza, en Chanchamayo.

"Además, el cacao híbrido (variedad desarrollada en Ecuador) tiene un castigo de US$ 30 por quintal en la Bolsa de Valores", agrega Jorge Durand, quien asoció a Raúl y otros productores del valle de La Alianza para que su producción no solo sea nativa, sino también orgánica. A Raúl le pregunto si ahora que se inaugura la fábrica de chocolates se podría vivir solo del cacao: me responde que sí.

Un precio justo

El hecho de que los chocolates sean producidos con cacao nativos y además orgánicos les genera una ventaja en el mercado exterior: cuestan, por lo menos, un 10% más sobre el valor del precio del cacao en grano.

"Lo que buscamos es que los agricultores ganen por su cultivo. Ellos invierten S/ 5 por kilo de cacao, nosotros le pagamos hasta S/ 8 si es orgánico", dice Durand. ❧

Pensar en el negocio propio