BCR: Inversión de gobierno central creció 25,3%

Desde octubre, la economía peruana se habría activado y crecido a un mejor ritmo, según informó Adrián Armas, gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Dicho avance estaría sustentado por un mejor crecimiento de la inversión del Gobierno central, que en octubre registró un crecimiento de 25,3%, cuando en setiembre cayó en -10%.

Este mejor desempeño empujó también los resultados de la electricidad que subió 5,5%, mientras que el consumo interno del cemento creció 5% en el octavo mes del año.

Aun así, Armas indicó que algunas actividades económicas muestra signos temporales de menor dinamismo en el tercer trimestre –entre ellos–, el impuesto general a las rentas que cayó a 8,2% en octubre, frente al 11,2% que alcanzó en setiembre, por ejemplo.

De otro lado, el ejecutivo del BCRP también aseguró que el crecimiento económico en el cuarto trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) estará por encima del 4%.

Mientras que en el caso de la inflación, señaló que en octubre se ubicó en 1,84%, y se proyecta que para los dos últimos meses del año se mantendrá en 2%. "La buena noticia que tenemos en octubre es que hay señales de recuperación de la actividad económica, por lo que las proyecciones del PBI para este año y para el próximo son consistentes", resaltó en funcionario.

Impacto en el ciudadano

A pesar del resultado en octubre, el economista Pedro Francke señala que los ciudadanos no sienten la recuperación de la economía. "Hasta ahora hay menos empresas formales que hace dos años. Mientras no se vean mejoras reales en el empleo y los salarios, no se sentirá la mejora en la masa popular".

Asimismo, agregó que se necesita un aumento fuerte y de la inversión pública.❧