Caso Chinchero: Martín Vizcarra adelantó que aeropuerto en Cusco sí se hará [VIDEO]

El proyecto del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco, podría retomarse desde este año, según dejó entrever el presidente de la República, Martín Vizcarra, al ser consultado por dicha obra que actualmente se encuentra paralizada y en un proceso de arbitraje, interpuesta por el consorcio Kuntur Wasi.

El mandatario recordó que fue en el gobierno de Ollanta Humala cuando se firmó el contrato para la ejecución del proyecto, pero que luego, durante el gobierno de PPK, se trató de corregir un contrato que estaba mal hecho, "y fue con absoluta transparencia".

Asimismo, indicó que a la fecha, el Estado no ha pagado nada al consorcio que ganó la licitación (Kuntur Wasi). "El contratista se ha ido a un proceso de arbitraje y hasta ahora no se ha realizado un pago. Lo más probable es que el resultado del arbitraje señale que se le pague solo por el trabajo que ha realizado, que es un estudio, pero ¿dónde está el perjuicio al estado? No se ha pagado nada", subrayó.

Y agregó: "Hubo el esfuerzo de sacar Chinchero, porque es una obra tan importante, pero se hará realidad a partir de este año, ¿Por qué tenemos que castigar al Cusco?", indicó Vizcarra en conversación con Rosa María Palacios, dejando entrever que el proyecto sí se realizará.