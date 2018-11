Adex: Exportaciones peruanas cayeron 13% en setiembre

Las exportaciones peruanas sufrieron una caída en el mes de setiembre, informó la Asociación de Exportadores (Adex), pues sumaron poco más de US$ 3.708 millones, lo cual representa un 13% menos respecto del mismo mes del año pasado. Esta caída se debió, principalmente, a un menor precio de minerales como el cobre y el oro.

Según detalló Adex, los despachos primarios cayeron 17,9% en setiembre, lo cual supone la tasa más baja del año. Además, las exportaciones mineras se redujeron en 27% y el agro tradicional en 12%. La pesca tradicional, el petróleo y el gas natural registraron incrementos.

En el acumulado, entre enero y setiembre de este año, los despachos alcanzaron los US$ 35.599 millones, lo cual representa un crecimiento del 12% respecto del mismo periodo del año 2017, informó Adex.

El subsector petróleo y gas natural sumó US$ 3 mil 108 millones, pesca US$ 1,762 millones y agro tradicional US$ 432 millones 303 mil. El ranking de 88 mercados de la oferta primaria fue liderado por China, EE.UU., India, Corea del Sur, y Suiza, que concentran cerca del 70% de envíos. Otros son Japón, Brasil, España, Alemania y Canadá.