Trabajadores tienen libertad para elegir dónde reciben su CTS

Si ha optado por pasar su dinero por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de una entidad a otra, lo primero que debe hacer es comunicarle su decisión a su empleador mediante una carta de traslado en la que debe especificar las instituciones de origen y de destino de su fondo.

Luego, el empleador tiene un plazo de ocho días hábiles para cursar la solicitud a la entidad financiera y se deberá efectuar el traslado de forma directa al depositario, según lo indicado.

El plazo para realizar esta operación es de 15 días hábiles y, en caso el empleador no la realice en ese lapso, la entidad financiera podrá ser sancionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Si tiene más de una cuenta individual de depósitos de CTS activa que corresponden a distinto empleador, cada una se administrará de manera independiente, no debiendo sumarse sus saldos. La SBS informó que las empresas en las que se puede optar para depositar la CTS son aquellas bancarias, financieras, las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público, las cajas rurales de ahorro y crédito, y las cajas municipales de ahorro y crédito.

lo recomendable

"Hay algo que muchos trabajadores no saben y es que son ellos quienes deciden dónde se deposita la CTS y no la empresa. Deben guardar su dinero preferentemente en una caja municipal porque ahí pagan una tasa de interés mayor que en un banco; sin embargo, hay algunos bancos medianos que compiten con las cajas municipales", explicó el economista Jorge González Izquierdo y enfatizó en que los bancos grandes no son recomendables "porque pagan bastante bajo.

Sobre la poca confianza que tienen algunas personas en las cajas municipales, explicó: “No deberían tener miedo porque, al igual que los bancos, las cajas municipales están protegidas por un fondo de seguro de depósito de S/ 99.372, lo que significa que si la caja quiebra, quien le devuelve su plata al trabajador es el seguro. Están igual de protegidos los bancos y las cajas municipales”, acotó.

Dicho seguro, incluso, cubre todos los depósitos de un usuario en una sola entidad bancaria. Es decir, si usted tiene una cuenta de ahorros y, además, su CTS en una entidad y esta entra en quiebra, el seguro cubre hasta S/ 99.372 entre ambas cuentas.

Un elemento importante, que recordó González Izquierdo, es que la CTS se puede retirar en su totalidad cuando se termina la relación laboral, es decir, cuando hay un despido, renuncia o acaba el tiempo de contrato, y la empresa debe de otorgar un documento que servirá para cobrar el dinero.❧

Plazo para el pago de CTS