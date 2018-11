Consumo en restaurantes y hoteles se deducirán del IR

El Ministerio de Economía y Finanzas aplicó cambios al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) e incluyó como nuevos gastos que los trabajadores pueden deducir de su Impuesto a la Renta aquellos realizados en restaurantes, bares, cantinas y hoteles. El 15% de dichos consumos será deducible. Además, se incluirá en la deducción el IGV que grabe el consumo.

A partir del 1 de enero del 2019, los restaurantes, bares, cantinas y hoteles deberán emitir comprobantes de pago electrónicos y así la Sunat registrará en tiempo real el recibo.

Automáticamente será considerado como gasto para la deducción correspondiente a fin año. “Ahora será mucho más sencillo deducir los gastos que realizan los trabajadores que pagan Impuesto a la Renta, además de generarse el incentivo para que las personas soliciten sus recibos para poder deducirlo. Estas medidas son parte de las acciones que venimos tomando para aumentar la formalización y reducir la evasión y la elusión tributaria”, dijo Carlos Oliva, ministro de Economía.

El tributarista David Bravo explicó cómo se aplicará la norma. “Es decir, si yo gasto S/ 100 en un hotel o restaurante, puedo deducir S/ 15. Esta modificación se daría porque muchas personas pagaban en este tipo de empresas como un gasto de la compañía, pero ahora como persona natural uno puede pagar y deducir el 15%. Hay restaurantes y hoteles que en función a la persona que atienden entregan o no comprobantes. Ahora, con esta deducción, las personas deberán exigir un comprobante por el beneficio de deducir una parte del monto”, señaló.

Sin embargo, para el especialista esta medida no tendría una mayor respuesta en la recaudación. “Los restaurantes y hoteles que no entregan comprobante deben ser informales. Una persona que trabaja en el sector formal difícilmente va a un lugar informal a atenderse. Yo creo que impactará poco en la recaudación, pero lo que sí podría suceder es que ahora la persona dude en no entregar comprobante cuando brinda un servicio”, expresó.

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el nivel de evasión del IGV de los sectores de restaurantes, bares, cantinas y hoteles es alrededor del 86% del impuesto potencial y equivale a aproximadamente S/ 3.200 millones.

formalización

El Ministerio de Economía y Finanzas confía en que cerca de dos millones de trabajadores se beneficiarán de la deducción de gastos y se promoverá la formalización.

Se debe tomar en cuenta que en la práctica muchos profesionales no entregan comprobantes, pero ahora, al querer una persona natural tributar menos, se exigirá un recibo. Como precisión, se informa que “los gastos por honorarios profesionales de médicos y odontólogos efectuados para la atención de la salud de hijos mayores de 18 años con discapacidad son deducibles a partir de la inscripción de aquellos en el Conadis".

PROFESIONALES

El Decreto Supremo N° 248-2018-EF, publicado hoy en el boletín de normas legales de El Peruano, amplió el alcance de los servicios profesionales que pueden ser deducidos del Impuesto a la Renta.

Hasta antes del Decreto Supremo publicado este sábado, eran solo 13 las profesiones y oficios deducibles. Desde el próximo año, todas las profesiones y oficios tendrán validez para la deducción.❧

En cifras

2019

A partir del próximo año, los negocios de hospedaje y alimentación deberán emitir comprobantes electrónicos.

15%

Puede deducir una persona natural de los servicios de restaurantes y hoteles.