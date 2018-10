Una aplicación estudiantil innovadora de exportación

“Viendo videos en YouTube”, responde Renzo Hijar ante la consulta de cómo creó -a sus 20 años- ‘Unmsm Bus App’, una aplicación de descarga gratuita para Android que permite a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ubicar en tiempo real dónde se encuentran los buses de la institución que popularmente son llamados ‘burros’.

Vive en el Callao y desde que empezó a cursar secundaria tuvo claro que lo que quería era estudiar Ingeniería de Sistemas. “Me encantaba codificar”, recuerda, algo que aprendió también por internet. Ahora va por el sexto ciclo y asegura que su invento surgió de una necesidad.

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, en la que estudia, se encuentra próxima a la puerta 7 de San Marcos, mientras que el comedor está ubicado cerca a la puerta 1. Todos los días, para comer, sus compañeros y él se desplazaban tomando el bus institucional. “En mi primer año de estudios siempre me pregunté por qué no existía una aplicación que me diga dónde se encuentran los buses”, recordó.

De agosto a diciembre del 2018 pasó media hora al día viendo tutoriales de YouTube e intentando crear la aplicación. En enero la presentó a la universidad y pidió permiso para implementar el sistema. El área de Telemática le ofreció su apoyo.

“Se desarrolló paso a paso. Al inicio, los buses enviaban una sola ubicación y luego cada dos segundos. Lo fui armando como un rompecabezas”, explicó. Pero el proceso de creación no fue tan sencillo, pues tuvo que invertir S/ 2 mil aproximadamente, los cuales sacó de sus ahorros trabajando en una empresa encargada de desarrollar relojes inteligentes. También necesitó ayuda al momento de crear la tecnología y la obtuvo de parte de dos programadores: uno de Marruecos y otro de la India. A ambos los conoció por internet.

Renzo se encuentra esperando una resolución de parte de la San Marcos que reconozca su investigación para poder presentar la tecnología a universidades del extranjero y empezar a monetizar.❧

Dos nuevas aplicaciones en mente