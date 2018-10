Aerolínea Law es sancionada y tendrá que devolver pasajes a más de 5 mil usuarios por cancelación de vuelos

La Comisión de Protección al Consumidor de la sede del Indecopi en Lima Norte (ILN) sancionó, en primera instancia, a la aerolínea Latin American Wings (LAW) por afectar 38 vuelos, programados en la ruta Lima - Santiago de Chile; así como por no otorgar medidas de protección (llamadas telefónicas, alimentación, alojamiento, etc.) a la totalidad de los pasajeros afectados y por no implementar un Libro de Reclamaciones, de acuerdo a las normas vigentes.





De acuerdo a las Resoluciones 724-2018/ILN-CPC y 725-2018/ILN-CPC, del 14 de setiembre de 2018, la Comisión determinó que LAW Sucursal Perú infringió el deber de idoneidad y el deber de implementar un Libro de Reclamaciones, contemplados en los artículos 19 y 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En ese sentido, impuso una multa total de 70.78 UIT equivalentes a 293 mil 737 soles, por afectación de itinerario en 15 vuelos programados entre el 11 al 20 de febrero de 2018; así como 36.17 UIT por la afectación del itinerario de 23 vuelos durante el 21 de febrero al 15 de marzo de 2018; mientras que 16,25 UIT por no otorgar medidas de protección (llamadas telefónicas, alojamiento, alimentación, etc.) a la totalidad de pasajeros afectados. Así como 2 UIT, porque su Libro de Reclamaciones no contaba con la razón social del proveedor, el número de RUC, el domicilio del establecimiento, ni el código de identificación, como exige la ley.



Medida correctiva



La Comisión también ordenó a la aerolínea, como medida correctiva, que en un plazo de 30 días hábiles devuelva el costo del pasaje a los consumidores que registraron su embarque y no pudieron viajar debido a la afectación de vuelos. Asimismo, ordenó a LAW la implementación de un Libro de Reclamaciones que contenga los requisitos mínimos exigidos por el marco normativo vigente.



Como se recuerda, durante febrero y marzo pasado, el Indecopi abrió procedimientos sancionadores contra LAW debido al incumplimiento de itinerario de diversos vuelos que afectaron a más de 5 mil pasajeros; en dicha circunstancia la Comisión de Lima Norte, además, ordenó a la aerolínea, en calidad de medida cautelar, garantizar el traslado inmediato de todos los pasajeros varados.

Esta decisión se encuentra en plazo de apelación hasta el 16 de octubre del presente año.

