Esto decía Perupetro sobre modificar regalías petroleras

En mayo 2017, es decir durante el actual gobierno, Perupetro reconoció que el sector petrolero necesitaba medidas urgentes para reactivar la producción e inversión.

En ese momento los gremios empresariales del sector ya proponían reducir el pago de regalías con el ofrecimiento que esta simple acción incrementaría la producción y atraería nuevas inversiones, sobre todo en exploración.

Sin embargo, el directorio de Perupetro de aquel momento si bien era partidario de la extensión de los contratos por 20 años adicionales, tenía una posición discordante sobre a qué contratos debía aplicarse la flexibilidad en el pago de regalías.

Rafael Zoeger presidente de Perupetro en ese momento advirtió que con la regalía promedio (de 20,5%) el erario nacional recibía regalías por US$ 119 millones 952.487, pero si la regalía promedio bajaba a 5%, los ingresos caerían a US$ 29.225.706, es decir, US$ 90 millones 726.781 menos para el Estado.

Por ello, aquel directorio de Perupetro sostenía una propuesta alternativa en donde se aplicara regalías diferenciadas para la producción incremental, es decir, la nueva producción petrolera. En tanto que, para la producción actual no se cerró la posibilidad de modificar la tasa a través de una negociación directa que sea beneficiosa para ambas partes: empresas y Estado.

Zoeger explicó que ello dependería de los siguientes factores: la producción del lote, el precio del hidrocarburo, la rentabilidad, la productividad del pozo y el área geográfica del lote, vale decir, si está ubicado en la selva, el mar o la costa.

“Un contrato es un acuerdo de partes, si las empresas traen una propuesta interesante y demuestran que es un beneficio para ambos, el país y ellos, se puede revisar”, aseveró Zoeger quien pocas semanas después renunció al cargo.

Siguiendo con el ejercicio, Perupetro estimó hace poco más de un año que si se trazaba una meta de producción de 100 mil barriles promedio por día pero con una regalías de 8,3%, los ingresos serían de US$ 119 millones 952.487, es decir que el Estado dejaría de percibir US$ 170 millones 022.554. Mientras que si se mantenía la regalía promedio de 20,5%, en ese caso los ingresos totales hubieran sido de US$ 294 millones 975.040.

A medida que la meta de producción petrolera se eleva, el directorio de Perupetro de aquel momento, advertía que las regalías sin recibir continuarían elevándose.

Hoy la posición del directorio de Perupetro respecto a la modificación de regalías, y que es posible según el dictamen que propone modificar la Ley de Hidrocarburos, es abiertamente diferente.

Vale precisar que en noviembre del 2017 el área de trámite documentario del Congreso acusa recepción del proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto se realizó durante la gestión de Cayetana Aljovín como ministra de Energía y Minas y siendo presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski.