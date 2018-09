Ley de Hidrocarburos: Si no se incluyen cambios del Minam, norma podría ser observada

Durante la última semana, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) enviaron una carta al Congreso con una nueva redacción para el dictamen del proyecto de ley orgánica de hidrocarburos. Estos cambios permiten que el Minam recupere facultades y se posicione como el ente rector de la gestión ambiental.

Al respecto, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, conversó con La República y precisó que, tras entregar el nuevo texto en el Parlamento, recibió el compromiso del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Miguel Román, para incluir las observaciones realizadas por el Minam en un nuevo texto sustitutorio que sería discutido en el Pleno del Congreso.

"Lo que nos ha dicho el presidente de la Comisión es que agradece haberle alcanzado una propuesta de consenso y que se compromete a incluirla", dijo la ministra Muñoz a La República.

Al ser consultada por la posibilidad de que el Congreso apruebe una nueva ley de hidrocarburos que no incluya estas observaciones, la ministra Muñoz dijo que esta sería observada por el Ejecutivo puesto que debilita el sistema nacional de gestión ambiental.

"Nosotros hemos sido muy claros en que no podemos desnaturalizar el sistema nacional de gestión ambiental. El propio Minem ha coincidido. Ya no es solo del Ministerio del Ambiente, es un tema en que el Ejecutivo está de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema nacional de gestión ambiental y no fragmentarlo o debilitarlo", dijo a La República.