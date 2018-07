Cyber Wow: mitos sobre las compras por internet

El Cyber Wow viene ofreciendo ofertas desde el 9 de julio hasta el 11. Los usuarios podrán acceder a las promociones que ofrecen 29 marcas mediante la página web, teniendo en cuenta que, según las cifras del estudio de eMobile Commerce realizado por IAB Perú, el 53% de los peruanos utilizan internet para comprar. Estos son algunos mitos que existen sobre el tema.

No recibir lo que uno compra. Para muchos, es negativo el hecho de que un producto cueste menos por internet, pues creen que esto significa que la calidad no será la misma. Sin embargo, esta variación se debe a que el canal virtual permite ofrecer un precio menor porque no tiene los costos que implica mostrar el producto o servicio en una tienda física.

Es falso que solo se puede comprar con tarjeta de crédito. Este también es un mito, pues muchas marcas ofrecen diversas formas de pago, como una transferencia bancaria, contraentrega, etc.

La computadora no es la única forma de poder comprar por online. Esto también es falso, ya que puedes acceder a las ofertas a través de otros dispositivos como smartphones, laptop o tablet.

Finalmente, las compras presenciales no son necesariamente las mejores, ya que comprar por internet te da algunas facilidades como conseguir lo que necesitas desde la comodidad de tu hogar o centro de trabajo y así evitar las colas, el tráfico, etc. Además, brinda ofertas que son exclusivas a través de una plataforma virtual, así como promociones y productos.