La casa de los depredadores

Hoy los jugadores de Dota 2 son profesionales que viven y "concentran" en una casa, practican el juego para afiatar sus habilidades como equipo, y juegan partidas on line contra equipos rivales para poner a prueba el nivel en que se encuentran. Puede afirmarse que esto ya no es solo un juego, sino que ahora es un trabajo donde además de divertirte ganas dinero.

Es jueves y estamos en la casa del team Thunder Predator, ultimo campeón en la liga Pro Gaming Season 6, uno de los más importantes torneos locales. Allí, el último 1 de mayo, los Thunder Predator derrotaron sin atenuantes al team de Unknown 2.0 con un contundente 3-1. Antes de llegar a la gran final ya se habían encontrado en el camino y en ese primer encuentro también habían ganado 2-0.

El Dota 2 es un videojuego muy popular en el país y se practica con un equipo de cinco jugadores donde cada cual cumple una función para poder derrotar al equipo rival. Pertenece al género de arena de batalla en línea y tiene personajes, poderes y armas diversas. El triunfo se logra si se consigue destruir la fortaleza enemiga.

La casa que hoy visitamos queda en San Borja y es la Gaming House de Thunder Predator desde el 2017. Aquí se preparan para los torneos en que participan. Sentado en un sillón de la sala, Ramón Contreras, 23 años, manager del equipo, cuenta que al principio se llamaban Thunder Awaken, pero cambiaron su nombre luego que la marca Acer empezara a patrocinarlos el 2018 a través de su línea de computadoras Predator, máquinas de alto rendimiento para gamers.

El equipo, conformado actualmente por Jeremy Matute "Jeimari", Juan Ochoa "Atún", Frank Arias "Frank", Sergio Toribio "Prada" y Elvis de la Cruz "Scofield", todos ellos entre los 19 y los 23 años, es uno de los más fuertes en el circuito peruano. Su mayor logro hasta ahora ha sido haber clasificado al campeonato major de Chongqin, China, adonde llegaron los 16 mejores equipos del mundo y ellos quedaron novenos. El premio por lograr esa posición fue de 15 mil dólares.

En su casa ellos duermen hasta las 9 o 10 de la mañana y luego planean las actividades del día. "Entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche se busca conseguir 'scren' o enfrentamientos con equipos que tienen más nivel. Es la forma de entrenar. Antes de un campeonato se entrenan más horas. Y los torneos se juegan usualmente los sábados y domingos. Los lunes descansan", explica Ramón, el manager, un ingeniero de sistemas que llegó desde Táchira, Venezuela, hace dos años.

Los miembros del equipo tienen lo necesario para dedicarse a jugar sin preocuparse: desayunan, almuerzan y cenan aquí. Tienen un horario establecido incluso para hacer deporte y mantenerse en buen estado físico. Los e-sports han crecido tanto en el país que son estrellas del juego y eso se traduce en los sponsors que todos los chicos que ahora entrevistamos lucen en sus camisetas negras.

"¿Cómo llegaron todos ellos al equipo?". Pues todos los jugadores se conocen, han estado en otros equipos e incluso han sido rivales. "Cuando Thunder decide repotenciar su escuadra, conversamos con varios jugadores y preguntamos con quienes se sentirían cómodos a la hora de jugar. Y ellos mismos se recomendaron entre sí. Así fuimos haciendo el grupo", cuenta el manager.

Estrellas del juego

Elvis de la Cruz, nació en Chupaca, Junín, y allí se interesó por el Dota 2. Recuerda que al principio no podía jugarlo porque no tenía plata, pero cuando pudo conseguir dinero y jugar, no le pareció tan difícil. "En algún momento me di cuenta de que ya había llegado a mi techo y que debía ir a algún lugar para seguir creciendo como jugador", dice. Hace tres años vino a Lima y aquí jugó con varios equipos antes de unirse a los Thunder hace un año. Hoy, con los triunfos obtenidos, no se arrepiente de su decisión.

A su lado está Frank Arias, que llegó al Dota 2 después de pasar por el Warcraft, como muchos. Cuenta, con una sonrisa, que comenzó jugando en cabinas y que lo llamaban para torneos de 100, 200 soles, y él iba por diversión. El 2017, cuando ya tenía un gran nivel, lo llamaron de Thunder Predator. Con ellos llegó hasta Chongqin, China, a jugar un major. "Quedamos en buen puesto y se ganó un buen premio", comenta.

Un jugador importante en el equipo es Juan Ochoa, Atún, no solo porque tiene gran experiencia, ha estado en equipos reconocidos como Infamius, sino porque recomendó a varios de los actuales miembros del equipo para que se sumaran a Thunder Predator. Juega desde el 2011 y en un principio no le gustó. Después insistió y empezó a gustarle porque se le hizo fácil.

"En un principio lo tomaba como un hobby en mi barrio, porque jugabas todo el día por 100, 50 soles, y hasta me ha pasado que venían de otros barrios sin plata a jugar y al final se iban sin pagar. Con el tiempo eso ha cambiado, el que seas profesional y ganes dinero jugando se ha hecho realidad", reflexiona. El Dota 2 le ha permitido conocer lugares lejanos como China o Alemania.

Jeremy Matute se 'pegó' con los ciberjuegos desde que tenía seis o siete años. Jugó de todo hasta que llegó al Dota 1 en una época en que no había torneos y casi no había jugadores profesionales. El 2016 un amigo lo convenció de jugar Dota 2, lo acompaño a una cabina y ahí empezó todo: "me fui dedicando, me di cuenta que era bueno, que me lo tomaba en serio a diferencia de mis amigos. Siempre tuve la seguridad de que podía derrotar a cualquiera".

Para Sergio Toribio ver el Internacional, el mayor evento mundial de Dota 2, lo convenció de que era el lugar a donde todo jugador profesional debe llegar. "Me gustó esa energía, la competitividad. Ahí llegan los 16 mejores del mundo. Con todo el equipo estamos dispuestos a eso. Hace un año llegué al equipo con Atún y Frank, con la idea de ganar siempre y dedicarnos a esto", dice. En dos meses se realizará el International y están con todas las energías para lograr su clasificación en las semanas que vienen.

Hasta el momento el team Infamius Gamer es el único equipo peruano que ha logrado -el 2017- clasificar al International, algo así como el campeonato mundial de la categoría. Esa vez la organización repartió 25 millones de dólares en premios. Este año será una cifra similar.

Los e-sports han logrado un crecimiento enorme en el país. Dota 2 es el videojuego más popular en nuestro país y tiene casi 2 millones de jugadores. Por eso una marca como Acer se ha interesado en ser sponsor de Thunder Predator. "En el Perú hay teams conocidos y rankeados, y el año pasado un jurado de nuestro equipo regional los escogió. Les damos equipos para que jueguen, y cada vez que llega un equipo nuevo de nuestra línea Predator para gamers, ellos son los primeros en probarlo", explica Becket Barrionuevo, gerente de Acer.

Ellos han llevado al equipo a provincias y los sponsorean para que la marca aparezca en las camisetas del team. Acer patrocina a 3,500 equipos de e-sport en 16 países. "En el Perú hay mucho espacio para crecer en el mercado del gaming", dice Barrionuevo. Los chicos que empezaron jugando en las cabinas de su barrio, hoy son profesionales, son ídolos de otros chicos y además ganan dinero. Llegar al International, la copa mundial, es el sueño ahora.