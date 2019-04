El viaje de Los Outsaiders

Una casa grande. Cuatro chicos solos. Cuatro boletos de avión a New York.

Cuando realizamos esta entrevista, Los Outsaiders preparaban maletas para partir a los Estados Unidos. Allá los esperaban los productores de la disquera holandesa Zip Records para la grabación de su tercer álbum de rock. Vivían aún la resaca de su presentación como teloneros de los Arctic Monkeys. Una resaca estimulante, porque –contrariamente a lo que pronosticaron sus haters de las redes sociales– no fueron "revolcados" por la banda británica.

No se intimidaron. Tienen cancha.

Después de abrir conciertos de bandas como The Killers y The Vaccines, y de haber tocado en importantes festivales internacionales como el Primavera Sound de Barcelona, han ganado expertise.

Antes de su partida, el grupo, originario de Chorrillos, nos recibió en la casa que han alquilado en Surco y a donde se mudaron los cuatro integrantes –Renzo Pinedo (batería y voces), Daniel Catello (guitarra), Charlie Vera Tudela (voz y guitarra rítmica), Juan Carlos "El Perro" Calderón (bajo y voces)– para dedicarse a tiempo completo a la música.

La convivencia los ha conectado a tal nivel –dice Catello– que cuando uno toma una decisión con seguridad los otros tres han pensado lo mismo.

Los Outsaiders no viven aún de la venta de sus discos –Outsaiders (2013) y El Asesino del Rey Peste (2018)–, tampoco tienen contratos por ser la cara de grandes marcas, pero en general no les va mal, pues viven exclusivamente para hacer música. No tienen que trabajar en otra cosa.

Hace siete años, cuando hacían retumbar los platillos de la batería en la vetusta azotea de la casa de Charlie, ni siquiera habían imaginado tener tal privilegio. Tampoco habían previsto que su primer disco sería producido nada más y nada menos que por Gordon Raphael, exproductor de los The Strokes, a quien los envalentonados muchachos contactaron vía Facebook.

¿Será por eso que aquel debut sonó tan parecido al indie rock de Julian Casablancas?, nos preguntamos.

El baterista Renzo Pinedo aclara: "En ningún momento nos sentamos y dijimos queremos sonar como los Strokes, no hubo ninguna intención de imitarlos. ¿Has escuchado nuestro segundo disco?".

El triunfo de Escandón

Formaron la banda entrados en los veinte años. "Desde el principio quisimos hacerla la más grande posible", agrega, ambicioso, Pinedo. Solo que cuando se iniciaron en 2011, la escena rockera local no era de lo más fructífera. "No había la cantidad de bandas que existen hoy, ni locales disponibles, ni siquiera existían carreras para profesionalizar la técnica", explica Charlie.

En aquel entonces el estado anímico de la banda no era muy estable. Pasaron por periodos de estancamiento y sequía creativa. Todo era aún muy incierto.

Lo vivido en esa época fue volcado en los temas de su segundo álbum, que menciona en su título al Rey Peste, personaje tomado de un relato de Edgar Allan Poe, y al que la banda grafica en su portada como una criatura tóxica que les recuerda a "esa gente que te dice: 'no, cholito, no hagas eso, no vayas de gira, para qué vas grabar, no te conviene'", precisa Pinedo.

Fue en México que "asesinaron al Rey Peste". Allá viajó la banda el 2017, tras firmar un contrato con Zip Records para grabar su segundo disco. Vivieron cerca de un año en la colonia Escandón del DF y cambiaron el chip.

"Por primera vez tuvimos el tiempo para componer, para desarrollarnos como artistas, y a un equipo concentrado en nuestro trabajo", dice Catillo.

Hoy, los rockeros de las camisas floreadas repiten el plato en New York. Están grabando su tercer disco en el estudio del productor Héctor Castillo, ganador de varios premios Grammy Latino, reconocido por haber producido a David Bowie, Björk, Roger Waters, Gustavo Cerati, entre otros. "El rock no ha muerto, queremos llegar a ser una de las bandas más importantes de Latinoamérica", afirma Dani Catillo, días antes de partir. Los Outsaiders, cuyo nombre deriva del inglés outsider, que significa 'fuera del círculo', ya no quieren ser marginales.