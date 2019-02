Skaters: de las calles a los Panamericanos

Cuando Yosip Yactayo (43) empezó a montar skate, a finales de los años 80, el suyo era un pasatiempo sin pretensiones. No había skateparks. No había patrocinadores: nadie imaginaba recibir dinero por patinar. No había campeonatos. Los skaters peruanos eran menos de un centenar de adolescentes que se encontraban en parques y esquinas y salían a rutear por las calles de la ciudad. Era eso: un vacilón callejero.

Tres décadas después, las cosas han cambiado: hay más de 40 skateparks en el país, 30 de los cuales están en Lima. Las marcas más importantes de ropa urbana, zapatillas y energizantes se disputan el patrocinio de los mejores skaters. Hay competencias todo el año. Pero lo más importante: el skateboard dejó de ser solo un pasatiempo. Desde 2016 es un deporte olímpico. Y desde el año pasado, el Perú tiene una federación nacional de patinaje y una selección nacional de skateboarding, en la que Yosip Yactayo es el director técnico.

–Las cosas han cambiado un montón –dice Yactayo, mientras observa a los chicos de la selección maniobrar en la cancha de Street del skatepark de Limatambo, donde estamos. –Ahora estamos hablando de atletas, que entrenan con horarios y se cuidan para las competencias.

Para algunos, puede que con estos cambios el skateboard haya perdido mística. Después de todo, se trata de un deporte que nació en las calles – en California, en los años 70– y generó toda una subcultura, de muchachos que no encajaban en los cánones de la sociedad, que se extendió por todo el mundo y que logró una gran influencia en la música, la moda y el arte.

Para otros, como el mismo Yactayo y como Rubén Espinoza, jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Patinaje, es una oportunidad para dar el gran salto. Desterrar la vieja imagen del skater como un vago que se droga o emborracha y pierde el tiempo en las calles montado sobre un monopatín. Y mostrar que es una disciplina como cualquier otra. Que requiere esfuerzo y constancia. Y cuyos representantes pueden portar dignamente la camiseta nacional y poner el nombre del país en lo más alto.

Heridas y medallas

Dorothy Guzmán (21) se ha caído entrenando y ahora tiene una raspadura en la pierna derecha que mana sangre. No es su única marca de guerra: tiene varias cicatrices en las piernas, incluyendo una de unos 10 centímetros de largo que le dejó una operación a la tibia distal derecha, producto de una caída a los 12 años. Esa rotura la alejó del skate por varios meses. El médico le dijo que jamás volvería a patinar. Pero, nueve años después, aquí sigue. Patinando. Según Yosip Yactayo, ella es de las mejores skaters del país.

A inicios de diciembre, Guzmán ganó la medalla de oro, en la categoría Street Mayores - Damas, del II Campeonato Panamericano de Skateboarding, que se realizó en Lima. Pool Bellido (20), skater de Villa El Salvador, también ganó oro en la categoría Street Mayores - Caballeros. Sumando las dos medallas doradas de los juveniles Camilo López y Piero Núñez, más la de plata de Mateo Aliaga y la de bronce de Deyvid Tuesta, la selección nacional se hizo con seis medallas, que la hicieron coronarse campeona del certamen y asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos.

Manuel Veaizán, presidente de la Federación Peruana de Patinaje, dice que estos logros son una demostración de que el equipo nacional es una potencia en skateboard en el continente y que en junio podrá medirse de igual a igual con las poderosas selecciones de Estados Unidos y Brasil (que no estuvieron en el torneo de diciembre).

–Después de que se convirtió en deporte olímpico, se hicieron dos campeonatos panamericanos– dice. –En el primero, en Bogotá, ganamos la medalla de oro [en la categoría Juvenil Street] con Angelo Caro. Por eso nos dieron la sede del segundo campeonato. Ahora le hemos dejado claro a toda Latinoamérica que somos potencia.

–Necesitábamos que los chicos tuvieran un campeonato de esas características, que marcara un antes y un después en el skateboarding peruano– dice, por su parte, Rubén Espinoza. –Realmente se motivaron. Para ser la primera vez que entran en este ciclo de disciplina, lo han hecho de la mejor manera.

Atletas olímpicos

Uno de los momentos que Pool Bellido más recordará en su vida es esa tercera pasada en el campeonato panamericano. Todo salió perfecto, sobre todo la maniobra final, ese backside 360 flip en el aire, un complejo truco que le encanta hacer, pero que hasta ese momento nunca se había atrevido a intentar en la final de un campeonato. Cuando lo logró y cerró su pasada, la tribuna peruana estalló. Fue lindo recibir una medalla de oro en el pecho representando al país.

Unas semanas después, en enero, se fue a Río a competir en la Street League, probablemente la competencia de skateboard en la modalidad de Street más importante del mundo. Llegó a las semifinales.

El talento de Bellido –la carta número 1 de la selección– es producto de su dedicación, sus años de práctica, pero también de la existencia de un skatepark, en su caso el de Villa El Salvador, donde se inició.

Como dice Yosip Yactayo, la multiplicación de los skateparks ha sido uno de los principales factores del desarrollo del skateboard en el país. Bellido empezó en VES, Angelo Caro en el de San Miguel y Patricia Villa en el de El Agustino.

Ahora, todos ellos, junto con una veintena de muchachos más, entrenan bajo su dirección técnica en las pistas de Limatambo, Surco y San Martín de Porres. De lunes a sábado, dos veces al día.

Dorothy Guzmán, Patricia Villa y Joakín Goto viven en el albergue del Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Duermen allí, desayunan, entrenan la parte física, almuerzan, entrenan en los skateparks señalados por su técnico y por la noche regresan antes de las 11. Tienen médicos y psicólogos a su disposición, como el centenar de atletas de alto nivel que también viven en el albergue.

Hace tres años, Guzmán estuvo involucrada en un caso de clonación de tarjetas que la llevó a ser detenida. Hoy, su técnico asegura que ese episodio quedó en el pasado, que ella es una nueva persona y que la mejor prueba de ese cambio es su decisión de vivir en la Videna, alejada de las malas influencias.

En marzo, Bellido, Caro, Guzmán y Villa se irán a Argentina, a competir en los Sudamericanos de Playa de Rosario. Dado el notable desempeño de los peruanos en el panamericano de diciembre, se espera que ratifiquen su buen nivel y retornen al país con preseas doradas.

En junio, será momento de los Juegos Panamericanos. Los cuatro muchachos apuntan a las medallas de oro. Y de allí, a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Verlos competir en el certamen deportivo más importante del mundo sin duda sería algo especial. ¿Alguno de sus vecinos, que los ven ir de un lado a otro patinando en sus vecindarios, alguno de esos –que nunca falta– que asocia el skate a la droga y la vagancia, siquiera se lo podría imaginar?

–Nadie lo puede creer hasta ahora– dice Guzmán. – Es un sueño hecho realidad.