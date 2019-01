El éxodo naranja y los feminicidios

#DanielSalaverry. Es el 10 de junio de 2016. La excandidata presidencial Keiko Fujimori dirige un mensaje a sus electores en el que reconoce los resultados de la ONPE que dan por ganador de la segunda vuelta electoral a Pedro Pablo Kuczynski (el mismo PPK al que evita saludar). La acompañan sus entonces 73 parlamentarios. Detrás de ella, a la derecha, se ve a Rolando Reátegui. Detrás de él a Patricia Donayre. Un poco más atrás a Daniel Salaverry. Y tapado por Mark Vito a Kenji Fujimori. La excandidata presume de los resultados que ha obtenido en las elecciones generales y lanza una arenga: "Somos el partido nacional más grande del Perú. Fuerza Popular va más allá de una elección". Sería impreciso decir que de aquella exclamación queda poco. En realidad no queda nada. La cacareada solidez de Fuerza Popular, ese músculo del que presumían con entusiasmo y algo de soberbia, no es más. Las últimas renuncias de Daniel Salaverry (actual presidente del Congreso), Rolando Reátegui, Yesenia Ponce, Glider Ushñahua y Miguel Castro a la autoproclamada fuerza política más importante del país hablan de la fragilidad con la que construyó ese proyecto y del poco liderazgo que la propia Keiko Fujimori, hoy bajo detención preventiva, tiene en su partido. La altanería con la que se manejó todo este tiempo ante la opinión pública le han pasado tremenda factura. Y sus actuales voceros, tan poco dados a la autocrítica, no la ayudan en nada.

#Niunamenos. Cinco feminicidios se registraron en los primeros nueve días del 2019. El último caso ha sido visto por miles de personas a través de la TV. Sandro Villegas (45) mató a la madre de sus cuatro hijos, Ingrid Arizaga (38), de tres tiros en un mercado del Callao. Luego pretendió huir pero fue reducido por un agente de la Policía. Este crimen cometido a sangre fría, sin temor a las decenas de testigos, es prueba de que se necesitan con urgencia políticas de protección para las mujeres que sufren la violencia de sus parejas. La Fiscalía ha anunciado un nuevo diagnóstico de esta problemática. El momento de actuar es ahora. El 2018 cerró con 140 feminicidios, según cifras del Ministerio de la Mujer. Reducir drásticamente esa cifra debe ser un objetivo primordial.