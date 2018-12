Latinoamérica se mueve

El éxodo venezolano es el más grande ocurrido en Latinoamérica en los últimos 50 años. Desde el 2015 en adelante, más de 3 millones han abandonado Venezuela y emigrado a países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile o Brasil. ¿Que los empuja fuera de sus fronteras? La brutal crisis económica, y el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

"Quisiera no tener que irme", dice llorando Geilly Mendoza, enfermera, 38 años, tres hijos, entrevistada para un reportaje de la cadena France 24, antes de iniciar el viaje a Lima, para encontrarse con su esposo. El fenómeno de la migración venezolana se agravó este 2018. En junio de este año, hasta 50 mil venezolanos cruzaron la frontera con Colombia cada día.

El gobierno de Nicolás Maduro cierra el 2018 con una inflación de 1'400,000 % -según cifras del Fondo Monetario Internacional-, mientras el 87% de la población se encuentra en estado de pobreza.Nunca como en este año, los venezolanos dejaron su país para aventurarse a iniciar una nueva vida en otro.

"Creo que es la crisis más apremiante de la región en este momento, porque afecta a múltiples países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, incluso pequeños países del Caribe y Centroamérica", le ha dicho a BBC Mundo, Eric L. Olson, director adjunto del Programa de América Latina del Centro de estudios Wilson, con sede en Washington.

Colombia es el país que más venezolanos ha recibido y Perú es el segundo. Actualmente hay más de 635 mil venezolanos en nuestro territorio, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Unos 400 mil, casi el 80%, llegaron en el último año. De todos los asentados en el país, 156 mil ya tienen su permiso temporal de permanencia (PTP), lo que les permite trabajar y acceder a los servicios de salud.

"Es la mayor migración en los últimos 50 años y se ha extendido en los últimos dos. Las personas están desesperadas por salir de Venezuela, principalmente por el colapso económico, la hiperinflación.La gente pasa hambre, no tiene trabajo y se ve forzada a emigrar en busca de necesidades básicas", explica Olson, del Centro Wilson.

En tanto, en Venezuela, el presidente Maduro, habla sobre supuestas conspiraciones para derrocar a su gobierno, culpando a Colombia y a Estados Unidos. También ha militarizado la frontera con Colombia indicando que reciben "constantes ataques de paramilitares y delincuentes". Todo eso en un contexto en que se indica que Venezuela tiene los índices de homicidio más altos de Latinoamérica y la crisis hace colapsar los servicios, se devalúa la moneda y la hiperinflación no para.

La terrible situación que viven los venezolanos se ve agravada por su propio gobierno: se niega a aceptar que hay una crisis humanitaria en el país. Y la gente se sigue yendo.

Centroamérica camina

En octubre pasado, otro fenómeno migratorio llamó la atención mediática: una masiva caravana que partió de Honduras y pretendía llegar a EEUU. Huían de la pobreza y de la violencia en su país. En el camino y en los días siguientes se sumaron otros grupos con miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños agobiados por los mismos problemas.

El objetivo era llegar a México y de ahí ingresar a Estados Unidos. Desde un principio, el gobierno de Donald Trump señaló que ese intento era ilegal y que impediría el ingreso. Para ello movilizó miles de agentes del servicio fronterizo, amenazó con cortar la ayuda a los tres países y hasta llegó a indicar que entre quienes marchaban había delincuentes. La mayoría de migrantes se ha quedado en México o han regresado a sus países.

La tragedia no faltó. A comienzos de diciembre, la menor Jakelin Caal, de 7 años, murió después de sentirse mal en un centro de retención fronterizo. Hacía unos días había cruzado la frontera junto a su padre. No había comido ni bebido suficiente líquido en varios días. Y no ha sido la única. Hace unos días falleció un menor guatemalteco de 8 años en la frontera, tras presentar fiebre y convulsiones.

¿Qué empuja a los migrantes a dejar su país? Sus duras condiciones de vida y la esperanza de poder mejorarla. El 2018 el drama nos tocó de cerca (R.M).