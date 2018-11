Falacias de una marcha

Caravanas de autos. Spots con políticos, comunicadores, deportistas, actores y cantantes. Pancartas en puentes y fachadas. Balconazos. Plantones. El colectivo Con mis hijos no te metas salió a las calles el último jueves en el Centro Histórico de Lima y en distintos puntos del país para rechazar por enésima vez el Currículo Nacional de Educación Básica, y mostrarnos con ello todos los recursos y el poder del que gozan.

Hubo esta vez un señalamiento explícito al presidente de la República Martín Vizcarra: "Ocúpate de reconstruir el norte", "ocúpate de reducir la anemia", "ocúpate de la pobreza".

Pero hubo sobre todo una andanada de mensajes alarmistas. Afirmaciones que escandalizan y preocupan en afiches azul y rosado, únicas tonalidades en su paleta de colores.

Desmontaremos cada una de esas inexactitudes, que repiten con la finalidad de convertirlas en verdad. Argumentos inexistentes de un documento que se niegan a leer.

No hay aquí ningún afán de desprecio ni ofensa hacia un colectivo que es integrado también por padres que tienen un genuino temor sobre el futuro de sus hijos. De lo que se trata es de combatir la desinformación.

Homosexualiza

Una de las ideas fuerza de este colectivo, desde que se inició la confrontación, allá por el 2016, cuando se aprobó el currículo durante la gestión del exministro de Educación Jaime Saavedra. La afirmación mayúscula que hacen en sus afiches es la siguiente: "A tus hijos van a enseñarles desde pequeños que no son hombre ni mujer sino lo que ellos deseen".

Para César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación es malintencionado decir que el documento homosexualiza pues eso no es posible. Las personas nacen con una predisposición que simplemente aflora en la pubertad.

"La homosexualidad no se enseña. Lo que sí se enseña es la homofobia. Y la escuela debe impartir el respeto y la valoración hacia los demás".

En ese sentido, necesitan desarrollar una identidad de género para desmontar estereotipos.

"No hay ninguna razón biológica para que los hombres sean azulito y la mujer rosadito. O para que los hombres jueguen con pelotas y las mujeres con muñecas. Todo es cultural. Nadie puede elegir ser homosexual u heterosexual, pero sí jugar con carritos o muñecas".

María José Sánchez, acompañante pedagógica de Fe y Alegría del Perú, coincide. Ser homosexual es una forma de ser, de vivir.

"En realidad a lo que le temen es a la transexualidad. Creen que las personas dejan de serlo por sentir una atracción erótico afectiva por alguien de su mismo sexo".

Recordemos que los transexuales son los excluidos de los excluidos. Al punto que en su mayoría solo les queda vender su cuerpo para obtener su sustento, su promedio de vida no pasa de los 35 años en América Latina y sus crímenes suelen pasar desapercibidos en la parrilla de noticias.

Sexualidad a escondidas

Otra de las grandes afirmaciones en sus volantes es "A tus hijos van a enseñarles desde pequeños que tienen derecho a vivir su sexualidad sin informar a sus padres".

Jessica Tapia, consultora de Grade, formó parte de la gestación del currículo desde su cargo como coordinadora general del programa de estándares de aprendizaje del Sineace (Sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa). Un proceso que inició en el 2010, y que le apena esté padeciendo tantas obstrucciones.

"No se espera que los niños de cinco años tomen decisiones responsables sobre su sexualidad. Pero la escuela debe brindar múltiples oportunidades para que desarrollen su autonomía cuando deban tomar sus propias decisiones".

Fe y Alegría es una institución educativa de valores cristianos que está trabajando arduamente en el enfoque de género con espacios de diálogo y capacitaciones, tanto para sus profesores como para los directores y coordinadores de sus 80 colegios en 20 regiones del país. En octubre nada más organizaron un seminario nacional donde fue el tema central.

Para María José Sánchez, acompañante pedagógica de la institución, la sexualidad implica una serie de experiencias individuales.

"Los padres no van a estar cada vez que los adolescentes hagan uso de su sexualidad. Por eso es importante que conozcan su cuerpo".

A través de sus diferentes medios, el colectivo Con mis hijos no te metas ha manifestado que ellos desean encargarse de la sexualidad de sus hijos, y no dejársela a terceros.

"La educación es una corresponsabilidad de todos los que participamos en los procesos educativos. Y la educación debe ser integral. Y allí se incluye la educación sexual le guste o no a los padres", añade César Guadalupe.

Facilita el abuso sexual

Otro de los aspectos que se le achacan al Currículo Nacional de Educación Básica es que a los niños se les enseñará tocamientos de su cuerpo y de otros facilitando prácticas de abuso sexual.

María José Sánchez, de Fe y Alegría, dilucida sobre una confusión.

"Creen que el enfoque de género es adoctrinar, y no entienden que hay otras formas de educación que no lo son. La equidad de género no es un guion sino que promueve la criticidad".

Para Jessica Tapia, consultora de Grade y gestora del Curriculo como dijimos, todo reside en que no se comprende lo que es una propuesta de trabajo por competencia.

"Desde este enfoque el aprendizaje no ocurre con etapas desconectadas entre sí. Es algo que se construye con el tiempo".

Tapia lamenta que todas las atenciones se hayan centrado en el enfoque de género, la mal llamada ideología, cuando se trata de uno de los siete enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación Básica. En ellos se propone derechos, inclusión, atención a la diversidad, interculturalidad, medio ambiente, orientación al bien común y la búsqueda de la excelencia.

Destruye la familia

El plantón del último jueves llevaba un curioso título: la defensa de la familia natural.

Para María José Sánchez es muy sencillo: es una forma de dicotomizar. "Nadie está en contra de la familia prototípica pero no pueden desconocerse a los otros tipos. Es como si quienes apoyaran a Con mis hijos no te metas defendieran a la familia y los que no desearan destruirla. Así solo deslegitimizan esta lucha".

César Guadalupe sostiene que ese concepto de familia natural no existe. "En la historia de la humanidad ha habido muchas formas de familia. Acá se hace una afirmación de la cultura tradicional conservadora donde solo el hombre es la cabeza de la familia y eso es inadmisible. Hombres y mujeres son iguales. Y la sociedad tiene que reconocerlo".

Mientras este colectivo dice defender a los niños, una niña de diez años fue asesinada en Barranca tras ser ultrajada. Y 120 mujeres han muerto en lo que va del año a causa de sus parejas o exparejas. No marchan por ellas. Marchan por un único orden social.