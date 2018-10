“Los jueces son corruptos porque alguien solicita sus servicios”.

Como una pulga en la oreja, el equipo de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) ha fiscalizado desde 2004 la carrera de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La joven abogada Cruz Silva del Carpio es parte de este equipo y ha venido investigando los movimientos y las relaciones de poder de cada uno de los magistrados, jueces y fiscales que han integrado tan importante institución del Estado encargada de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a quienes imparten justicia en el país. Silva reconstruye en esta entrevista la trama de favores, tráfico de influencias y corrupción que se venía cocinando a fuego lento en el CNM y que tuvo como protagonista al prófugo exjuez César Hinostroza Pariachi.

¿Desde cuándo le sigue la pista a César Hinostroza Pariachi y por qué?

Desde el 2009 se voceaba un concurso para magistrados supremos y él era uno de los postulantes. Sabíamos que en el Callao había un grupo de magistrados muy cuestionado por garantizar la impunidad de los delitos de narcotráfico o lavados de activos. El juez Daniel Peirano, por ejemplo, le había otorgado un hábeas corpus al narcotraficante Róger Poémape. Hinostroza formaba parte de ese grupo. Comenzamos a investigarlo. Viajamos a la Corte de Loreto, donde había sido juez, y conversamos con algunos magistrados y encontramos que era muy cuestionado porque tomaba decisiones que no promovían la fiscalización.

¿Y en qué casos Hinostroza mano tenía mano blanda con los investigados por esos delitos?

Según un informe de Caretas, absolvió a los implicados en el caso 'narcobuque' y a los directivos de la empresa Hayduk procesados por narcotráfico. Además, se supo que cuando estuvo alejado de la corte fue el abogado del coreano Jin Wang, quien estaba siendo procesado por narcotráfico y lavado de activos, y cuando regresa a ser juez, lo absuelve. Prendimos las luces de alarma y se lo comunicamos al CNM. En este punto comenzamos una alianza con IDL Reporteros a quienes hicimos llegar información sobre Hinostroza y ellos llegan a descubrir el mega plagio del magistrado el 2012.

Un copy paste que hizo el magistrado en su tesis de maestría en derecho penal y que luego convirtió en libro, ¿y qué me dice de las casas compradas en Miami que no había declarado?

A Hinostroza se le encuentra una casa en Miami comprada con su esposa Gloria Gutiérrez que no había declarado cuando era su deber hacerlo, él era juez de la Corte del Callao ¿y así quería ser fiscal supremo?[...] En el camino de nuestra investigación encontramos que Hinostroza tuvo personas que lo ayudaron a saltar esos cuestionamientos, como el jefe de la Oficina de Control de la magistratura (OCMA), Enrique Mendoza [ex ministro de Justicia de PPK], por ejemplo, que señaló que no había problemas y le otorgó un certificado de buena conducta a pesar del plagio y de las propiedades no declaradas.

Hinostroza tenía muchos amigos por lo visto. Por otro lado, el 2016, usted publica el libro Paren la farsa, un título que describe lo que estaba pasando en el CNM. ¿Por qué se interesaron en investigar a esta institución?

En Justicia Viva nos propusimos fiscalizar el poder en el Perú, pues sabemos que el poder, ya sea político o económico, relacionado con grupos de criminalidad, trata de coaptar las instituciones claves del sistema de justicia, ya sea la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o la Contraloría, para salir limpios de sus denuncias. La CNM era una institución muy importante, pero extrañamente no salía en los medios y la gente no la conocía hasta que salieron los audios. En IDL nos propusimos hacerle el seguimiento a jueces y fiscales que querían ascender en su carrera.

¿Y qué encontraron?

El 2015, cuando entraron los nuevos consejeros, ya sabíamos quién era quién y sus antecedentes, y nos dijimos esto es un engañamuchachos. Sabíamos que el consejero Iván Noguera incumplía con sus obligaciones de patria potestad y tenía un juicio por alimentos, lo que éticamente no corresponde a alguien que va elegir jueces. Nos preocupaba que Julio Gutiérrez Pebe sea consejero cuando se sabía que había sido integrante de las oficinas de control del JNE y del TC, instituciones donde tuvo llegada Montesinos durante el gobierno de Fujimori. Justicia Viva hizo un llamado a varias instituciones comunicando lo que estaba pasando y no nos hicieron caso.

Volviendo a Hinostroza, en YouTube hay un video de su entrevista ante el CNM, y se ve a un grupo de personas que pifian con un cartel a sus espaldas...

Ese episodio sucedió cuando postulaba para ser juez supremo, y lo hizo ante el CNM cuestionado, con Guido Aguila como presidente, y los consejeros Noguera, Velásquez, Gutiérrez Pebe. Ese día, a la entrevista se presentó un grupo de ciudadanos comprometidos, estudiantes entre ellos, que sabían de Hinostroza y estaban indignados e hicieron esto, levantaron un cartel que decía "¡No nos roben la justicia!" A pesar de ello, Hinostroza fue ascendido a Juez Supremo de Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

Una farsa completa...

Era demasiado. Las normas del CNM hablaban de meritocracia, los consejeros hablaban de transparencia, iban a la corte y hablaban de justicia e independencia, pero no practicaban nada de eso. El 2016 fue un completo martirio, teniendo a Aguila como presidente se cambiaron todos los reglamentos de selección, evaluación y destitución de magistrados; el 2017 se comenzó a ratificar magistrados sin pasar por entrevista pública y justamente este procedimiento era importante porque así la ciudadanía se enteraba quién iba a ser ratificado como juez o fiscal. Con Aguila también comienza el acercamiento del fujimorismo al CNM.

¿En qué sentido?

El congresista Héctor Becerril presentó proyectos de ley relacionados al CNM, por ejemplo, el que proponía darles poder a los consejeros para llamar la atención o multar a los jueces y fiscales cuando eso no les correspondía, con la propuesta querían que hagan todo [...] Descubrimos, además, que Guido Aguila tenía un hermano que comienza a trabajar para el congresista de Fuerza Popular, Glider Ushñahua; que la esposa de Becerril entró a la Procuradoría siendo presidente Aguila, que el asesor de éste había sido primero el asesor de Becerril y después el de la congresista Rosa Bartra. Guido Aguila terminó matando al CNM.

Y esta red de amiguismos y favores queda al descubierto el 7 de julio con el primer CNM audio publicado por IDL Reporteros.

Cuando la red es descubierta le “malogras la plaza” al poder político [Fuerza Popular] que ya estaba siendo investigado por el caso Fujicócteles [investigación sobre el origen del financiamiento de la campaña de Fuerza Popular para las elecciones 2016]. En uno de los audios se evidencia que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, está relacionado con el grupo político investigado. Cuando el fiscal José Domingo Pérez hace referencia a esta relación, lo que está diciendo es ‘¡hey!, este contexto no me da las garantías para que yo pueda seguir investigando con independencia’. Aquí es donde se entrecruzan los casos de los "cuellos blancos" y los fujicócteles. Con los CNM audios se saca a luz que hay actores del sistema de justicia que instrumentalizan su cargo para beneficio del poder político. Cuando Hinostroza habla de la reunión con la famosa señora K o cuando habla de sus relaciones con el empresario Antonio Camayo esto se pone en evidencia.

Hace poco, la periodista Romina Mella, de IDL Reporteros, se presentó con usted antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿con qué finalidad?

Lo ocurrido en la diligencia ilegal del fiscal Rodrigo Rurush, junto a cuatro policías, en las oficinas de IDL; la citación de los periodistas Gustavo Gorriti y Rosanna Cuevas a la Comisión de Fiscalización del Congreso; y la exigencia de las autoridades a revelar las fuentes de la investigación, evidenció el ataque del propio Estado a los periodistas. Ya no habían garantías en el país, así es que decidimos pedir una audiencia a la CIDH para explicar cómo se había descubierto la más grande red de corrupción del sistema de justicia desde la caída de Fujimori […] una de las peticiones que hicimos fue la protección de los jueces, fiscales y policías que estaban investigando el caso, así como del periodismo, para que siga investigando sobre todo en un contexto en el que la vulneración contra los periodistas ha pasado de la amenaza física a la judicialización por parte de los investigados.

¿Los periodistas de IDL han sido demandados?

A la periodista Romina Mella le han hecho llegar una querella a raíz de sus investigaciones en el caso Lava Jato, y sobre el caso CNM hasta el momento solo ha llegado alguna carta notarial.

¿Y han sido víctimas de alguna amenaza?

Nos hemos visto en la necesidad de tomar algunas medidas de seguridad en nuestro local, así como seguir algunas pautas de contrainteligencia para evitar seguimientos.

¿Los están siguiendo?

Sí, en alguna oportunidad.

¿Nos lo puede contar?

No. El momento más complicado fue durante las dos primeras semanas tras la publicación de los audios. Los riesgos aumentarán solo si el caso deja de ser visibilizado.

Aunque es obvio, explíquenos por qué se fugó Hinostroza

Él se fuga por dos razones: la inminencia de su responsabilidad en esta trama de corrupción, y para ganar tiempo y así dejar que la indignación pase. Pero, ojo, cualquier falla en el pedido de extradición de España puede jugar a favor de Hinostroza. Si bien es bueno que esté detenido, no podemos decir tarea cumplida porque no está aquí.

¿Por qué se le acusa de ser el jefe de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto?

Porque según lo audios él era la persona a la que todos acudían, era quien pedía algo y se lo otorgaban, era muy bien considerado, más que Walter Ríos, que tenía un cargo superior. Pero aquí quiero subrayar algo: los actores judiciales de la corrupción son solo instrumentos, hay algo más fuerte detrás de ellos, poderes políticos y económicos de la criminalidad… gente como Hinostroza no cometería estos actos si es que no tuviera a quien ofrecer sus “servicios”.

¿La oferta de jueces corruptos existe por la demanda de políticos corruptos?

Lo fue durante la dictadura de Fujimori, el sistema judicial estuvo al servicio de un actor mayor político - criminal.

¿Le interesa al fujimorismo que Hinostroza no sea extraditado?

Por supuesto, Hinostroza ha perdido casi todo, ha sido inhabilitado para asumir cualquier cargo público y el Colegio de Abogados le ha retirado la colegiatura; sin embargo, no ha perdido lo que sabe de otras personas y estas podrían ayudarlo y así salvarlo de ir a la cárcel hasta por 15 años.