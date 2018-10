Gaga, el camino de una estrella

Son los primeros segundos de Gaga: Five Foot Two, el documental del 2017 que cuenta parte de la intimidad de Stefani Joanne Angelina Germanotta, la intérprete y compositora mejor conocida como Lady Gaga. Está en su casa de Malibu, California. Sube por una escalera adornada de una docena de globos metálicos hasta que una voz en off le pregunta el porqué de esa decoración. Gaga responde: “Warner Bros ha dado luz verde a una película que dirigirá Bradley Cooper. Y Bradley me invitó a participar. Se llama Nace una estrella. Así que seré la estrella”.

De 2008 –cuando se hizo conocida con su tema Poker Face, en el que se presentaba ante el mundo cubierta con una máscara formada por pequeños espejos– va quedando un recuerdo que las redes sociales se niegan a olvidar. Las excentricidades, en un mundo lleno de estadísticas, pueden ser enumeradas. Hay listas de los vestidos más raros que usó en sus presentaciones, como si se tratara de un catálogo de muñecas extravagantes: Lady Gaga y el traje hecho de pedazos de carne, Gaga vestida de burbujas, Gaga vestida como una alfombra roja, el sombrero con forma de langosta, y el que tiene cuernos de venado, y el Gagaphone, un teléfono con disco para marcar sobre la cabeza.

Todo ello es parte de su leyenda. Pero algo ha cambiado.

La pregunta es cuándo. Un momento clave es la ceremonia del Óscar del 2016. Su tema Until it happens to you ('Hasta que te ocurra a ti') ha sido nominado en la categoría Mejor canción original. La artista se presenta con un sastre blanco y un piano del mismo color, sin bailarines, ni luces, solo con su voz. Conmueve al público con una canción que habla de las personas que sobreviven a un ataque sexual, algo que ella misma sufrió a los 19 años.

Luego viene su show en el medio tiempo del Super Bowl del 2017. No hay tregua. Acá es la misma de Poker Face y Bad Romance, con una coreografía frenética que empieza con ella suspendida en el aire hasta que toca el escenario. Y luego llega el minuto siete de los trece que le dan los organizadores del espectáculo. En su voz suena el tema Million Reasons, del álbum Joanne, un lento que acompaña con las notas de un piano, para darse un respiro.

Es tiempo de parar. En 2013, la cantante se queja de dolores crónicos. Cuatro años después, en Gaga: Five Foot Two, el documental producido por Netflix, revela que padece de fibromialgia y anuncia que tomará un tiempo para recuperarse. En paralelo graba Nace una estrella, la película de Warner, la productora de los globos metálicos que flotan en el recibidor de su casa.

Cuatro baladas

El soundtrack de Nace una estrella fue escrito por Lady Gaga y su director y coprotagonista Bradley Cooper. La película se estrenó el viernes 5 de octubre en los Estados Unidos y el jueves pasado en los cines del país. Y aunque la historia de la estrella de rock que ayuda en su camino a una intérprete novata llega bastante gastada a este siglo (es la cuarta versión histórica de Nace una estrella), la banda sonora de la película ha desatado una fiebre en internet provocada por la poderosa voz de Gaga.

En YouTube son cuatro los temas que se pelean la preferencia de los internautas. Shallow, el hit promocional del filme, que tiene 31 millones de reproducciones. I'll Never Love Again, la balada que cierra la historia de Jack (Cooper) y Ally (Gaga), vista por 5 millones de usuarios, y Look What I Found y Is That Alright, cada una con casi tres millones de vistas.

Hay quienes apuestan que uno de estos temas ganará el Óscar a mejor canción. Y los más audaces dicen que la película merece ser nominada como mejor filme.

Hay algo que flota alrededor de esa discusión, qué licencias se tomó Cooper para modificar el guion de la película y hacerlo parecido a la historia de la propia Lady Gaga en el mundo de la música. La Ally del filme es una joven que se ve forzada por su productor a hacer un pop que no necesita de instrumentos, sino de sintetizadores y coreógrafos. Solo cuando está frente a un piano puede ofrecer lo mejor de sí misma, solo cuando se detiene un momento, motivada por el dolor, desencadena su portentosa voz. Ally se parece demasiado a Gaga, aunque su estrella es diferente.