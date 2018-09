La consulta popular y la cantante

#Cuestión de confianza. El 4 de octubre es el 'Día D' para que los proyectos de reforma judicial y política enviados por el Ejecutivo al Congreso estén listos y se pueda llamar a referéndum en diciembre próximo. Pero la confianza otorgada por el Legislativo al gabinete Villanueva hace unos días llamaba a la duda. Lo advirtieron entendidos en el tema: el fujimorismo y sus aliados firmaron un compromiso donde no se incluían los proyectos, no se planteaban las reformas pedidas, no se precisaba un plazo y no se mencionaba el referéndum. O sea, no se comprometían a nada. Una legisladora de FP -abogada además- incluso llegó a decir que la independencia de poderes no estaba sujeta a plazos. Pero un nuevo oficio del Congreso, fechado el viernes y dirigido al presidente, al parecer aclara que la cuestión de confianza se refiere a los cuatro proyectos de ley planteados por el gobierno. Estaremos atentos de aquí a octubre. Sería irracional para FP no aprobar los proyectos e incumplir sus compromisos, pero la realidad dice que con el fujimorismo siempre hay que dudar de la palabra empeñada.

#CarmencitaLara. La voz más entrañable y popular de la música criolla, esa que sonaba en los parlantes de los buses de transporte urbano, en los altavoces de los mercados, en las rockolas de los bares y en las radios del interior del país, nos dejó está semana. Carmencita Lara y sus himnos que arrebataban el corazón, “Dónde estarás”, “Olvídala amigo”, “El árbol de mi casa” y otros más, ahora sonarán en nuestro recuerdo. En esta edición puede leer una nota sobre Carmencita y su esposo, Víctor Lara, quien le cedió su apellido y le puso el sonido de su acordeón a la música que hicieron juntos. Olvidarte nunca, Carmencita.