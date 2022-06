La Sala Suprema del Poder Judicial admitió a tramite el recurso de casación en favor de Universitario de Deportes. Con esta figura legal, el cuadro crema busca que se revise la deuda con la constructora Gremco.

Esta acción ha sido muy celebrada por los hinchas merengues, ya que muchos de ellos se reunieron en la puerta delantera del Palacio de Justicia para lanzar arengas en favor de esta medida. Hasta el propio club crema celebró esta decisión: “Recurso de casación admitido. ¡Todos juntos somos la ‘U’!”, se lee en sus redes sociales.

Así informó el club sobre la casación. Foto: Universitario/Twitter.

La postura de Universitario de Deportes

El club estudiantil busca definir la situación de Gremco con la institución. Según señala Adrián Gilabert, la constructora no es acrededora, ya que tiene un laudo arbitral donde cobra su deuda.

“Lo que sostiene la ‘U’ es que Gremco no puede ser acreedor, porque tiene un laudo arbitral con el que cobra la deuda. No estamos discutiendo si la ‘U’ le debe a Gremco o no, lo que estamos discutiendo es si tiene la calidad de acreedor o no. En su laudo, determina que no puede estar en el proceso concursal y, al mismo tiempo, no te puede estar cobrando. Esta discusión que comenzó el 2013, está llegando a su última instancia que es la casación, donde se va a discutir si Gremco debe ser acreedor del club y si la deuda se tiene que liquidar“, mencionó el abogado crema a Líbero.