‘Puma’ Carranza envía polémico mensaje a Alianza Lima días después del clásico del fútbol peruano

Jose Luis Carranza, mejor conocido como el ‘Puma’, se pronunció luego de la victoria de Alianza Lima sobre Universitario de Deportes (4-1) en el Estadio Monumental por la Liga 1. El exfutbolista peruano utilizó sus redes sociales para hacer referencia la vez que el conjunto crema se proclamó campeón del fútbol peruano en el Alejandro Villanueva.

“Si ganar un partido en mi estadio te hace feliz, imagínate lo feliz que fui cuando te vi abandonar el campo y luego dimos la vuelta en tu pequeño estadio ”, publicó el ’Puma’ en Instagram.

“Orgulloso de haber nacido superior. Y dale U toda la vida”, concluyó.

Publicación del Puma. Foto: Instagram

Germán Leguía reconoce superioridad de Alianza sobre la ‘U’

En diálogo con Ovación, el exjugador peruano comentó que el marcador pudo terminar más amplio. “ Siento que si le cobraban el penal de Alonso a Alianza, le podían meter hasta seis goles a Universitario, el partido fue un paseo ”, dijo.

Asimismo, el exfutbolista de la selección peruana consideró que el bajo rendimiento de los cremas se evidenció en sus últimas presentaciones. “Hace un tiempo sostenía que Universitario no venía jugando bien a pesar de los dos partidos que ganó, que lo hizo por individualidades. La ‘garra’ de la U viene con la calidad de los jugadores, no es lo que hizo Santillán, que pateó y esperas un rebote o un centro donde entran todos a los empujones”, agregó.

Finalmente, dio su opinión sobre la presencia de Quispe y Novick en el mismo once. “Hernán Novick no podía jugar junto a Quispe, desde que juegan juntos, Quispe bajó mucho su nivel. Por otro lado, siento que Cayetano está fuera de fútbol, no es un contención; ayer Alianza puso varios jugadores de buen pie y quedó evidenciado eso”, finalizó.