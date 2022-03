Rodrigo Vilca fue presentado como refuerzo de Universitario de Deportes

¡Es oficial! Rodrigo Vilca es nuevo jugador de Universitario de Deportes para disputar la Liga 1 2022. Así lo hizo saber el club mediante sus redes sociales. El mediocampista peruano llega del Newcastle de la Premier League, donde no logró establecerse en el equipo principal y busca tener continuidad en el fútbol peruano.

El mediocampista de 23 años, quien hoy está de cumpleaños, regresa al fútbol peruano luego de dos años; su último equipo fue el Deportivo Municipal, donde debutó profesionalmente y jugó por tres temporadas.

¿Cuánto tiempo estará Rodrigo Vilca en Universitario?

El futbolista peruano estará a préstamo con los cremas hasta enero de 2023.

¿Cuándo debutará Rodrigo Vilca con Universitario?

Según el periodista de Líbero Gustavo Peralta, Vilca se habría unido ayer a la concentración de los merengues (para el compromiso ante Cienciano) antes de ser oficialmente presentado, por lo que podría tener minutos hoy ante los imperiales. “Atención: se suma un convocado más a la concentración de Universitario de Deportes. Rodrigo Vilca, quién ya tiene carnet de cancha, está en el hotel de San Isidro junto al plantel”, escribió ayer en su cuenta oficial de Twitter.

La nómina de convocados de la ‘U’ la completaron Alfageme, Barco, Barreto, Cabanillas, Calero, Carvallo, Cayetano, Guarderas, Guzmán, Novick, Murrugarra, Larios, Quintero, Quispe, Romero, Succar, Valera, R. Villamarín y Zevallos.

¿Cómo seguir Universitario de Deportes vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario de Deportes vs. Cienciano por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.