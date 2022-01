El conmovedor testimonio de Gregorio Pérez: “Dios me puso la mano y me dijo quédate un rato”

La partida de Gregorio Pérez de Universitario de Deportes le dolió a todo el pueblo crema. Y no era para menos. El técnico charrúa logró llevar a los merengues a la fase previa de la Copa Libertadores, tras conseguir siete victorias en ocho partidos, durante la última parte del torneo 2021. Sin embargo, debido a un problema cardiaco, que terminó en una intervención quirúrgica, el popular ‘Goyo’ decidió, junto a su familia, dar un paso al costado para su recuperación.

Durante una entrevista, el entrenador de 74 años se mostró contento por su actual estado de salud; sin embargo, contó que le tocó vivir difíciles momentos mientras estaba hospitalizado en una clínica local.

“Dios me puso la mano y me dijo quédate un rato. Soy un afortunado de seguir viviendo. Estuve infartado dos días y medio. Hasta los médicos no lo podían creer. Zafé. Esto te deja sensible, y trato de recoger todas las cosas positivas”, declaró para el programa radial Último al arco, en Uruguay.

Gregorio Pérez agradece

En esa misma línea, Gregorio Pérez consideró ser un afortunado al haber superado esta situación, y agradeció las muestras de cariño de los hinchas cremas, así como de sus seguidores en Uruguay.

“Soy un afortunado por poder seguir disfrutando del fútbol, de la familia, de mis nietos. Estoy bien, estoy feliz de poder seguir adelante. Soy un afortunado por seguir viviendo. Quiero agradecer a todos los que dieron su mensaje de apoyo”, expresó.

Tras finalizar su vínculo con Universitario de Deportes, ‘Goyo’ Pérez contó que este fin de semana retornará a su país con su familia para seguir el proceso de recuperación.