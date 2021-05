Corzo sobre caída ante Palmeiras: “Vinimos con la ilusión de hacer algo”

La Copa Libertadores 2021 llegó a su fin para Universitario este jueves 27 de mayo, luego de caer por un contundente 6-0 ante Palmeiras de visita en el Allianz Parque, en Brasil. Aldo Corzo, uno de los referentes actuales del plantel merengue, salió a dar la cara en la conferencia de prensa respectiva después del partido.

El lateral derecho del conjunto crema se mostró frustrado por el resultado y también ofuscado con el árbitro del encuentro, quien dejó a la ‘U’ con un jugador menos antes de los 20 minutos del primer tiempo al expulsar a Alberto Quintero. Del mismo modo, hizo una autocrítica por no clasificar a la Copa Sudamericana .

Aldo Corzo en una jugada contra un jugador de Palmeiras en la Copa Libertadores 2021. Foto: Conmebol

“Nos vamos con una sensación amarga y triste. Habíamos levantado en los últimos partidos y vinimos con la ilusión de hacer algo . Lamentablemente las decisiones arbitrales no fueron las mejores y nos condicionaron el partido desde el minuto 15. No vi la jugada, pero creo que la pudo manejar mejor y a este nivel con uno menos se hace cuesta arriba”, señaló Corzo.

Sin embargo, el futbolista dijo que él y sus compañeros deben pasar la página y pensar en el futuro a fin de prepararse para la Copa Bicentenario y, posteriormente, la segunda fase de la Liga 1 Betsson. “Hay muchas cosas por corregir. Después de un resultado así, hay que trabajar más, levantarnos y pensar en lo que viene”, recalcó.

Universitario no pudo con Palmeiras y quedó último del Grupo A en la Copa Libertadores 2021. Foto: AFP

“Aguantamos hasta donde pudimos. Jugar así con inferioridad es super complicado y no solo para la ‘U’, sino para cualquier equipo (...). No hemos clasificado a ninguna copa. Esa era la idea y no fue buena la participación ”, agregó Corzo al no conseguir el objetivo de continuar en un torneo internacional.

