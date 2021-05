Los 108 de ‘Lolo’ Fernández: “Dos soles cincuenta pues, imagínate. Y uno feliz”

Una carrera consagrada en su totalidad a Universitario de Deportes convirtió a Teodoro ‘Lolo’ Fernández, con justicia, en el ídolo máximo del club merengue. El también exdelantero de la selección peruana defendió la camiseta crema durante 23 años, en los cuales convirtió 161 goles en duelos oficiales, más que ningún otro jugador.

En 1983, 30 años después de su retiro, ‘Lolo’ brindó una entrevista al periodista deportivo Littman Gallo, la última que concedería. En aquella charla, el exfutbolista recordó pasajes de su infancia, sus inicios en el balompié y su paso por el conjunto estudiantil.

“Por obligación, todos los años tenían que refaccionarla”, declaró Fernández en dicha conversación, refiriéndose a la parroquia situada en la Hacienda Hualcará, de su natal Cañete, cuya pared usaba como blanco para practicar su puntería con el balón cuando era niño.

Su experiencia en los Juegos Olímpicos

Su talento innato pronto lo llevó a ser reclutado por Universitario a los 17 años, donde se convertiría en un referente dentro del plantel. Gracias a ello, integró equipos memorables como el combinado que se armó junto al famoso Rodillo Negro de Alianza Lima durante una gira por Chile en la década de 1930, así como la selección que compitió en los Juegos Olímpicos Berlín 1936, torneo en el cual vivió una curiosa anécdota.

“(En el partido contra Austria) tenía tres o cuatro hombres a mi lado, tomándome del pantalón, la camiseta. No me dejaban, hasta que se produjo un tiro libre. (...) No había un solo jugador en la barrera, todo el equipo estaba metido en el arco. Yo pateé al centro, la pelota tomó un giro extraño y se metió por la esquina. Los jugadores se le fueron encima al que estaba de ese lado, le increparon por qué no había metido la cabeza, pero uno se daba cuenta que decía: ‘No, si meto mi cabeza, vuela’”, narró.

‘Lolo’ Fernández: “Con dos soles cincuenta era feliz”

En una de las afirmaciones más memorables que dejó en la entrevista en cuestión el ídolo de la ‘U’ fue cuando reveló cómo llegó a jugar por un pago mínimo, pero no le daba importancia al tema económico debido a su amor por el fútbol.

“El porcentaje más bajo que recibí en toda mi trayectoria deportiva fue dos soles cincuenta, porque éramos amateur, no profesionales. Dos soles cincuenta pues, imagínate. Y uno feliz, porque era así, porque tú jugabas con cariño, con amor a esa camiseta” , sentenció ‘Lolo’ Fernández.

