¿Cuál es el presente de Jonathan Dos Santos en el Querétaro de México?

Universitario ha obtenido resultados favorables en las últimas jornadas de la Liga 1 Betsson, mientras que en la Copa Libertadores ha presentado mejorías tras caer por tres partidos seguidos, y pese a que hay varios elementos del once que destacan la hinchada no olvida a Jonathan Dos Santos.

El delantero de nacionalidad uruguaya pasó de vestir los colores merengues para defender al cuadro mexicano Querétaro, y pese a que llegó con la proyección de ser el ‘9′ salvador de los de Héctor Altamirano, no pudo sacarle lustre a su nivel como lo hizo en el 2020.

Jonathan Dos Santos no empezó con el pie derecho la competencia de la Liga MX, pues a su llegada no pudo integrar el once titular de los ‘Gallos’ debido a un tema de la documentación en su transferencia.

Luego, cuando todo se regularizó, el atacante de 29 años sufrió un desgarro muscular en el cuádriceps y tuvo que pasar por una rehabilitación de tres meses, con lo cual se perdió las primeras 10 jornadas del Torneo Clausura.

Casi tres después, el exjugador de Universitario de Deportes superó su lesión y pudo ser considerado en los compromisos del Querétaro, y aunque su mejoría fue progresiva y evidente, el uruguayo terminó la temporada del Torneo Clausura sin marcar goles, pese a que fue parte de los últimos ocho duelos. Eso si, solo fue titular en cinco.

