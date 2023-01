[Tarde Celeste 2023, En Vivo] ¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Deportes Tolima?

La Tarde Celeste 2023 EN VIVO se llevará a cabo este domingo 15 de enero y tendrá como principal atractivo el amistoso Sporting Cristal vs. Deportes Tolima en el estadio Alberto Gallardo. El duelo se jugará desde las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana), pero el público podrá ingresar al recinto desde las 12.00 p. m. La transmisión irá por la señal de DirecTV Sports+ (DSports+), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tarde Celeste 2023: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Deportes Tolima ¿Cuándo juegan? Domingo 15 de enero ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? DirecTV Sports + (DSports+)

El día tan esperado por los hinchas cerveceros al fin está cerca. Luego de tres años desde su última celebración, la Tarde Celeste, tradicional evento de presentación del plantel para el Sporting Cristal, se realiza nuevamente con el Deportes Tolima de Colombia como invitado especial.

La expectativa de la afición bajopontina es ver en acción a los refuerzos para la presente temporada, aunque el técnico Tiago Nunes ya aclaró que Washington Corozo, Ignácio da Silva y Brenner Marlos no estarán en el once inicial del amistoso contra el cuadro pijao.

¿A qué hora es la Tarde Celeste 2023?

El evento de presentación del plantel de Sporting Cristal empezará desde las 12.00 p. m. (hora peruana) con varias actividades, pero el amistoso contra Deportes Tolima se jugará un par de horas después.

Perú y Colombia: 4.00 p. m.

México (centro): 3.00 p. m.

Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite la Tarde Celeste 2023?

Argentina: DSports+

Chile: DSports+

Colombia: DSports+

Ecuador: DSports+

Perú: DSports+

Uruguay: DSports+

Venezuela: DSports+.

Tarde Celeste 2023: ¿cómo sintonizar DSports+?

Argentina: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Chile: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Colombia: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Ecuador: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Perú: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Uruguay: canal 613 (SD) y 1613 (HD)

Venezuela: canal 613 (SD) y 1613 (HD).

¿Cómo ver la Tarde Celeste 2023 ONLINE?

Si no quieres perderte la Tarde Celeste 2023, sintoniza la señal de DirecTV GO (DGO) servicio de streaming de este operador de TV por cable y/o satélite. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes y su cobertura ONLINE minuto a minuto.

¿Dónde será la Tarde Celeste 2023?

El escenario para la Tarde Celeste 2023 será el estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres que sirve como sede para los juegos en condición de local del club rimense.