Mosquera sobre final de la Fase 1: “No podemos jugar sin los seleccionados”

En su convocatoria para los próximos partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, el entrenador Ricardo Gareca incluyó a tres jugadores de Sporting Cristal: Christofer Gonzales, Jhilmar Lora y Martín Távara. Roberto Mosquera, técnico del club rimense, señaló que “es un orgullo” aportar futbolistas al combinado blanquirrojo, pero expresó su preocupación por la posibilidad de no poder contar con sus dirigidos para la final de la Fase 1 en la Liga 1 Betsson.

“Dar jugadores a la selección es un orgullo, nosotros trabajamos para ello. El tema es que no nos condicione la final, porque tenemos un objetivo, que es ser campeones. El asunto de la selección es prioritario, todos queremos que le vaya bien, pero lo que no queremos es que, al ceder jugadores, no puedan jugar a la final del torneo porque va en contra de lo natural”, manifestó el estratega rimense en diálogo con Gol Perú.

En ese sentido, Mosquera invocó a los organizadores del campeonato a designar la definición de la Fase 1 en una fecha que le permita tener a todo su plantel a disposición. “No podemos jugar sin nuestros seleccionados, porque estamos jugando el futuro de Sporting Cristal. Pienso que van a programar una fecha en la que podamos contar con los convocados”, refirió.

Lora, Gonzales y Távara son habituales titulares en Sporting Cristal. Foto: composición/FPF

Cristal perdió invicto de 25 partidos en Liga 1

Este sábado, por la novena jornada de la liga local, Sporting Cristal cayó goleado 3-0 contra César Vallejo y vio frenado el invicto de 25 partidos en la Liga 1 que mantenía desde el año pasado. Para Mosquera, esta derrota resulta aleccionado para la reflexión dentro del equipo.

“Felicito a la César Vallejo, fuimos superados y eso es bueno para el torneo y para Cristal también, porque nos sirve para asentarnos y reflexionar. Recibir un gol de un equipo de la estructura de Vallejo te condiciona”, sentenció el DT.

