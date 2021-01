En los partidos de HOY fecha de mes de año se enfrentan diferentes equipos por las ligas de fútbol EN VIVO clubes como la Liga MX, Liga 1 Movistar, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Superliga Argentina, Champions League, La Liga tienen pactado un duelo el día de hoy. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy sábado 2 de enero de 2021

Mira los mejores encuentros para hoy, entre los que destacan el choque del Boca Juniors vs. River Plate, Real Madrid vs. Celta de Vigo, Tottenham Hotspur vs. Leeds United. Sigue todos los pormenores de ambos partidos por La República.

Partidos de hoy: Superliga Argentina

Partidos de hoy: La Liga

8:00 Villarreal vs. Levante

10:15 Real Betis vs. Sevilla

12:30 Getafe vs. Real Valladolid

15:00 Real Madrid vs. Celta de Vigo

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Tottenham Hotspur vs. Leeds United

10:00 Crystal Palace vs. Sheffield United

12:30 Brighton & Hove Albion vs. Wolverhampton Wanderers

15:00 West Bromwich Albion vs. Arsenal

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Hoffenheim vs. Freiburg

9:30 Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

9:30 Köln vs. Augsburgo

9:30 Werder Bremen vs. Unión Berlín

9:30 Arminia Bielefeld vs. Borussia M’gladbach

12:30 Hertha BSC vs. Schalke 04

14:30 Stuttgart vs. RB Leipzig

Partidos de hoy: Liga de Chile

8:30 O’Higgins vs. La Serena

15:00 Everton vs. Deportes Iquique

17:15 Unión La Calera vs. Santiago Wanderers

Partidos de hoy: Premier League de Escocia

7:30 Rangers vs. Celtic

Partidos de hoy: Primeira Liga

13:00 Sporting CP vs. Sporting Braga

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy sábado 2 de enero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy fecha de mes de año solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales.