Georgina Rodríguez encendió la polémica con el DT de Portugal por poner a Cristiano como suplente

Cristiano Ronaldo inició como suplente el Portugal vs. Suiza, duelo por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Esto fue muy comentado alrededor del mundo debido a que no se podía creer que un jugador de su calibre no sea titular en el equipo de Fernando Santos. El DT de la selección de Portugal ha recibido muchas críticas, incluso desde la misma familia del ‘Bicho’. Georgina Rodríguez, actual pareja del atacante, encendió la polémica en redes sociales.

“Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más”, expresó la modelo de origen argentino en su cuenta de Instagram.

“Enhorabuena, Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti”, agregó.

La modelo estuvo en la tribuna durante el partido entre Portugal y Suiza. Foto: AFP

“Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, añadió.

¿A qué se dedica Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez se hizo un camino en el mundo de la moda al empezar a trabajar como empleada en una tienda Gucci en Madrid. Cabe resaltar que fue en este lugar en donde conoció a su actual novio, Cristiano Ronaldo.

Más allá de poseer fama mundial por ser la pareja del astro del fútbol, Georgina Rodríguez ha enfocado su carrera en ser modelo y a la vez influencer. En 2017, la joven española fichó para la agencia de modelaje UNO Models, por tanto, llegó a posar para las exclusivas revistas Grazia, Men’s Health, Glamorous, entre otras.