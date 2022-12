¿Sudamérica no compite en el Mundial? El adiós de Uruguay y sus grandes referentes

Gente especializada en el fútbol internacional comparte la idea de que las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas en todo el mundo para acceder a una cita mundialista como Qatar 2022. La pluralidad de terrenos de juego, climas, el deseo de cada selección por sumar la mayor cantidad de puntos hacen que la cataloguen como tal, pero ¿qué hay después?

La historia refresca las memorias y apunta a Corea-Japón en 2002, año que por última vez Brasil trajo el máximo trofeo a Sudamérica. Posteriormente, hubo fracasos, porque al no campeonar, se fracasa, como la selección argentina en 2014, que perdió la final ante los alemanes.

En Uruguay no pudieron cumplir el sueño de ingresar a la ronda de los octavos de final junto a los dieciséis mejores. Suárez, Cavani, Godín, Martín Cáceres, y Muslera probablemente no lleguen a la próxima Copa del Mundo por sus edades; y por sus presentes que no son los ideales a nivel internacional.

Ganaron, pero no clasificaron. Sumaron cuatro puntos, pero no lograron entrar a los octavos de final porque así es el fútbol, donde los goles a favor y el fair play en tarjetas amarillas acumuladas se pueden traslucir como el talón de Aquiles que nadie quiere padecer en estas instancias.

¿En qué falló Uruguay para no clasificar?

Los partidos en mundiales hay que ganarlos y Uruguay se marcha con el saldo de un empate, una derrota y un triunfo, según el orden de sus encuentros disputados. Frente a Corea del Sur generaron 10 remates, de los cuales solo uno se dirigió al arco.

Tuvieron la pelota, concretaron efectivamente más pases, pero no lograron convertir ni generar más ocasiones de gol y ese fue el gran error cometido para el lamento de los charrúas.

Diego Alonso y la ausencia de jerarquía

Tras la salida de Óscar Washington Tabárez, Diego Alonso ilusionó con los triunfos que le otorgó a la selección uruguaya en las eliminatorias; sin embargo, previo al mundial no se midieron con equipos mejores que ellos para ubicar el estado actual en el que se encontraban.

Las realidades son distintas cuando enfrentas a un cuadro de mejor jerarquía al tuyo a cuando te mides con selecciones crecientes. La diferencia entre Uruguay y Ecuador es que estos últimos tenían mayoritariamente un plantel joven.

Ecuador y el sueño interrumpido

Ecuador ilusionó a su gente al vencer en el debut a Qatar y empatar con Holanda. Sin embargo, la derrota con Senegal en la última fecha significó un gran tropiezo de cara a sus aspiraciones de clasificar a octavos y una gran tristeza porque, a puertas del horno, no consiguieron el objetivo.

Aún así, el plantel que formó Gustavo Alfaro dará qué hablar en las próximas clasificatorias pese a tener que iniciar con -3 puntos por el caso de Byron Castillo.