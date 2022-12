[Futbol Libre, En Vivo] Uruguay vs. Ghana: ¿cómo ver ONLINE el partido de Qatar 2022?

Luis Suárez recordó la mano del 2010: "No tengo que pedir disculpas, no fallé el penal"

Luis Suárez, delantero de Uruguay, aseguró este jueves que no tiene que "pedir disculpas" por la mano crucial con la que evitó un gol en el minuto 120 de los cuartos de final del Mundial 2010 contra Ghana, sufrió su expulsión y cometió un penal que luego fue errado por la selección africana, al tiempo que restó trascendencia a aquel momento, del que remarcó que fue hace "12 años".



"No tengo que pedir disculpas. Yo di con la mano el balón, me expulsaron, pero el jugador que falla el penalti no soy yo. Yo no fallo el penalti. No soy responsable de eso", valoró en la rueda de prensa de este jueves, antes del reencuentro frente a Ghana, con el recuerdo de aquel instante que forma parte de la historia de los Mundiales.



Uruguay venció finalmente en la tanda de penaltis, porque antes Suárez había evitado ese tanto con la mano. "Acá, los jugadores que dicen que es una revancha tenían ocho o doce años, capaz que no lo vieron ni en imágenes. El otro día fuimos a jugar con Portugal ¿Escuchaste que los portugueses hayan dicho que vamos a por una revancha (Uruguay la eliminó en Rusia 2018)? Se quiere hacer todo grande, pero aquella vez fue hace doce años. Con Chiellini (cuando Suárez mordió al defensa italiano y fue sancionado en Brasil 2014) cometí una cagada, le di la mano, nos abrazamos, me equivoqué. No podemos vivir con las cosas del pasado y pensar en la revancha, porque hay veces que te puede jugar una mala pasada", indicó. EFE.