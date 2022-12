Thomas Müller se retiró de la selección de Alemania tras ser eliminados: “Lo he hecho con amor”

No va más. El delantero Thomas Müller anunció que retira de la selección de Alemania tras no clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El atacante del Bayern Múnich tomó esta decisión tras acabar el partido ante Costa Rica, el cual ganaron 4-2, pero no les alcanzó para avanzar.

Conmovido por la eliminación, el atacante de 33 años agradeció a los hinchas y compañeros de equipo, quienes lo alentaron durante estos más de 12 años que defendió la camiseta teutona.

“Sí, este fue mi último partido, fue un gran placer. Lo he hecho con amor (...) Vivimos momentos increíbles juntos. En todos los partidos intenté dejar el corazón en el campo”, declaró.

Thomas Müller es un icono del Bayern Múnich en el presente siglo. Foto: Bayern Múnich

Recordemos que Thomas Müller debutó con la selección de Alemania el 3 de marzo de 2010 y disputó un total de 122 partidos oficiales dónde convirtió 44 goles y se alzó con el Mundial Brasil 2014.

Thomas Müller y su participación en los Mundiales