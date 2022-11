Deportes 05 NOV 2022 | 17:46 h

¿Quién es Declan Hill, el periodista que vio “cómo se arreglan partidos del mundial”?

A días de comenzar la máxima competición de selecciones, perfiles como el de Hill recuerdan que existe un gran mercado internacional de amaños deportivos.

Declan Hill es un académico y periodista de investigación especializado en el estudio del crimen organizado. Entre sus obras destacan "The Fix: Soccer and Organized Crime" y "The Insider’s Guide to Match-fixing". Foto: composición Fabrizio Oviedo/ESPN/Declan Hill